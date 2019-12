Meteo Italia sino all'8 Gennaio, l'Anticiclone lascerà passare irruzioni FREDDE

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO ALL'8 GENNAIO

L'evoluzione meteo climatiche sembra abbastanza lineare, i modelli matematici di previsione continuano a mostrarci un'Alta Pressione ostinatamente ancorata all'Europa occidentale e un parziale coinvolgimento delle nostre regioni.

Parziale perché il fulcro resterà orientato a ovest, così facendo lungo il bordo orientale della struttura potrebbero insinuarsi impulsi freddi provenienti da nord-nordest. Ciò che è interessante notare è che col passare dei giorni - era già accaduto in passato - vengono rimodellate le dinamiche del periodo anticiclonico.

Siberia letteralmente una ghiacciaia: video meteo della situazione

Non sembra un'Alta Pressione così salda al comando, tant'è che qualche modello fa vedere un peggioramento a cavallo tra fine 2019 e inizio 2020. E' un'ipotesi che, seppur non condivisa da tutti i centri di calcolo, preferiamo non scartare per un semplice motivo: finora certe ipotesi minoritarie hanno avuto la meglio su soluzione apparentemente più di facile realizzazione.

Proiettandoci ancora oltre, ovvero nel periodo dell'Epifania, resta viva l'ipotesi "irruzione fredda". Ne discuteremo a breve.

Gli effetti devastanti del riscaldamento globale

IL METEO A BREVE TERMINE

La prima, vera irruzione fredda dell'Inverno sta arrivando. Freddo proveniente dall'Europa orientale, che coinvolgerà maggiormente le regioni del Centro Sud e le due Isole Maggiori. Sta scorrendo lungo il fianco dell'Alta Pressione, proiettata verso nordest e quindi in direzione della Scandinavia.

A livello di precipitazioni, com'era lecito attendersi, verranno coinvolte le regioni del basso versante Adriatico e più in generale le zone interne del Sud. Sicilia settentrionale compresa.

INVERNO, c'è qualcosa che non va

Avremo temperature inferiori alle medie climatiche di riferimento e ciò determinerà la comparsa della neve a quote decisamente interessanti. Parliamo delle colline, quindi a partire da 400-500 metri. Al Nord e sulle tirreniche splenderà il sole, salvo qualche nube qua e là nei monti esposti a levante. Ma come detto farà freddo e di notte le temperature scenderanno al di sotto dello zero in tante località.

IL METEO D'INIZIO ANNO

Come detto occhio alle sorprese, ma non tanto in termini di freddo quanto in termini di precipitazioni. L'ipotesi "peggioramento meteo" viene presa in considerazione dal modello matematico americano GFS, secondo il quale l'Alta Pressione potrebbe lasciarsi scappare una piccola perturbazione capace di insinuarsi nel Mediterraneo centro occidentale.

Meteo weekend: NEVE a bassissima quota, ecco dove

Si tratterebbe di una vera e propria goccia fredda, la cui traiettoria andrebbe eventualmente studiata nei prossimi giorni. Utilizziamo il condizionale perché in questo momento è uno dei pochi modelli a puntare su questo tipo di scenario, al contrario ad esempio dell'europeo ECMWF che vede un dominio pressoché inattaccabile dell'Anticiclone.

FREDDO NELLA CALZA DELLA BEFANA

Ben più interessante l'evoluzione meteorologica per il periodo dell'Epifania. In questo caso i modelli matematici di previsione appaiono un po' più allineati verso una seconda irruzione fredda. Stavolta potrebbe essere un po' più meridiana dell'attuale, quindi con correnti più settentrionali e conseguentemente con una matrice artica più evidente.

Meteo Nord Italia: dov'è finito il CUSCINETTO FREDDO? Spiegazioni

Poco importa, il risultato sarebbe quello di un peggioramento più diffuso, peggioramento che potrebbe dar luogo a nevicate a bassa quota nelle regioni del Centro Nord. A nostro avviso la soluzione fredda è plausibile, ma siamo più propensi a credere che possa eventualmente verificarsi con dinamiche non dissimili dall'irruzione attuale (quindi più orientale e quindi con un maggiore coinvolgimento del Centro Sud, specie del lato adriatico).

IN CONCLUSIONE

L'Inverno, seppur con dinamiche atmosferiche meno propizie a ondate di freddo, sembra comunque partire col piede giusto.

Follie meteo: fa TROPPO CALDO, nuovi record di temperatura

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Meteo FREDDO sulle Adriatiche e Sud Italia, poi cambia

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina