Meteo Italia, shock TEMPERATURE nel fine settimana, ma poi AUTUNNO

Situazione meteo ed evoluzione: chi ama la calda e bella stagione tornerà sicuramente a gioire viste le notizie che ci propongono le cronache meteo di questi giorni. Dopo un periodo in cui l'autunno sembrava essere riuscito a conquistare il nostro Paese, ora la situazione pare destinata a cambiare radicalmente.

Il flusso fresco nord atlantico salirà di latitudine lasciando così aperta la porta all'arrivo di una figura di alta pressione, la quale, soprattutto a cavallo del fine settimana, assumerà caratteristiche africane. Gioco forza le correnti d'aria sul nostro Paese si orienteranno da sud, divenendo via via sempre più calde.

Meteo 7 giorni: OTTOBRATA nel weekend. Ma la prossima settimana CAMBIA

Tra venerdì e per tutto il corso del fine settimana, assisteremo dunque ad una sorta di escalation delle temperature che raggiungeranno picchi addirittura vicini ai 28-30°C in varie zone interne della Sicilia e della Sardegna.

Ma questo caldo anomalo non risparmierà nemmeno il Centro Nord Italia, dove i valori massimi saliranno prossimi ai 23-25°C, ad esempio in città come Bologna, Firenze, Prato e a scendere Perugia fino a Roma.

Meteo weekend anticiclonico, piena OTTOBRATA. Qualche insidia da domenica

Solo di notte e limitatamente alle zone del Nord si potranno ancora vedere i termometri su valori più vicini alla media.

Ma quanto durerà questa ennesima fase di caldo fuori stagione? Purtroppo, non è facile da dirsi in quanto i principali centri di calcolo mondiali non hanno ancora trovato una comune linea di tendenza.

Meteo Italia 15 giorni, cambia tutto: forte MALTEMPO dall'Oceano Atlantico

Da un lato abbiamo il centro americano che vedrebbe un graduale cambio della circolazione generale già ad inizio settimana, con il flusso più fresco atlantico pronto a tornare protagonista sul Bel Paese.

Dall'altro invece, abbiamo il centro di calcolo europeo più propenso ad un perdurare di questa anomala circolazione calda che potrebbe insistere ancora per parecchi giorni, parrebbe per gran parte della nuova settimana.

Nonostante statisticamente parlando la linea di tendenza più probabile sia quella del centro americano, non possiamo fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti in attesa che i super calcolatori trovino una comune linea di pensiero.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

