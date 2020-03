Meteo ITALIA: settimana TURBOLENTA, piogge, neve, vento

Si apre una settimana dal meteo piuttosto turbolento, a causa di una profonda depressione che sta interessando in queste ore le regioni settentrionali, in estensione verso sud-est, e a successive fasi perturbate per i prossimi giorni.

Importante perturbazione in arrivo.

La notizia positiva è che finalmente sta piovendo e pioverà in tutta Italia, stavolta nessuno escluso: fino ad adesso, infatti, le rapide precipitazioni hanno interessato solo alcune regioni e non tutto il nostro paese, lasciando all'asciutto diversi luoghi che soffrono di uno stato siccitoso piuttosto avanzato (faccio riferimento al Piemonte, alla Sardegna, ma soprattutto alla Sicilia, la regione messa peggio per quanto riguarda la disponibilità idrica).

Come si può notare dalla cartina, le piogge generalizzate saranno assolutamente un toccasana per la nostra agricoltura, i terreni e le falde acquifere.

Cosa ci prospettano le tendenze meteo a medio termine? Saranno possibili altri affondi perturbati? Quello che possiamo dire con precisione e che non ci saranno degli anticicloni particolarmente ingombranti, perlomeno nei primi 10 giorni del mese di marzo, pertanto approfittiamo di questa fase piuttosto instabile per poter incamerare una buona dose di precipitazioni.

Ricordo ai lettori di vedere queste fasi meteo piovose come un fatto positivo, anche se ovviamente possono recare delle problematiche negli spostamenti, proprio perché se mancano le piogge di questi giorni i mesi a venire saranno particolarmente critici.

METEO per domani, lunedì 2 Marzo.

NEVE in abbondante sull'Italia

