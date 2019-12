Meteo Italia: settimana piena di novità. Vediamo quali

Grosse novità dal punto di vista meteo per questa settimana: una vasta saccatura, che ha interessato il Nord Italia per la giornata di domenica e sta interessando anche altre regioni, sfocerà in una profonda depressione mediterranea, la quale influenzerà pesantemente il tempo per alcuni giorni nelle regioni centrali.

Meteo d'inizio settimana: dalla pioggia al FREDDO

Profonda depressione mediterranea: intenso maltempo in atto su alcune regioni settentrionali, ma diffuso maltempo sarà previsto in settimana.

Sarà una settimana con un meteo particolarmente variabile:

al Nord via via più freddo, su valori oramai pienamente invernali, ma soleggiato, a parte banchi di nebbia e nubi basse nelle ore più fredde;

al Centro in particolar modo sulla Sardegna, sarà possibile maltempo diffuso per diversi giorni, ma non continuativo, poiché sarà infatti a più riprese (non mancheranno pause asciutte e schiarite anche abbastanza ampie);

al Sud il tempo sarà abbastanza instabile, ma senza precipitazioni intense.

Meteo da Mercoledì 4 un minaccioso vortice ciclonico sull'Italia

I valori si manterranno nelle medie del periodo, con freddo invernale oramai ovunque, soprattutto di notte e al Nord.

Meteo 15 giorni, grandi manovre INVERNALI. Possibili sorprese artiche

Insomma, un tipo di meteo particolarmente variabile e occasionalmente anche instabile, con le temperature che si manterranno nelle medie stagionali e al tempo stesso arriveranno le prime estese gelate nelle aree settentrionali non esposte al flusso umido di questi giorni.

