Meteo Italia: rimonta l'anticiclone africano. Ma weekend a rischio pioggia

METEO SINO AL 21 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Al seguito della perturbazione transitata martedì, sull'Italia affluiscono ancora correnti sostenute e fresche settentrionali che hanno riportato le temperature quasi ovunque nella media del periodo, dopo il caldo che imperversava in precedenza. L'anticiclone torna però ad espandersi su tutta Italia, favorendo il ritorno di condizioni diffusamente soleggiate.

Un flusso d'aria subtropicale andrà ad alimentare il promontorio anticiclonico, con temperature in progressivo aumento a partire dal Nord e dalle regioni del versante tirrenico. Questo respiro d'aria calda sarà incentivato dalla presenza di una lacuna depressionaria sul Vicino Atlantico, appena ad ovest del Portogallo.

Inizialmente l'Italia godrà di bel tempo e del ritorno di condizioni di nuovo da primavera inoltrata, se si considera che fin da giovedì la colonnina di mercurio risalirà di nuovo un po' dappertutto soprattutto al Settentrione. Le temperature continueranno a salire fin verso il fine settimana, con valori ovunque ben oltre la norma.

CALDO AFRICANO SULL'ITALIA, CENNI DI PEGGIORAMENTO DAL WEEKEND

Correnti provenienti dall'entroterra nord-africano affluiranno sull'Italia, determinando una nuova ondata di calore simil estiva. Le temperature andranno ad innalzarsi al di sopra della norma, con caldo più forte sulle Isole Maggiori, tanto che sul finire della settimana si potrebbero misurare punte di temperatura non lontane dai 30 gradi.

Sempre nel weekend, si sentiranno gli effetti dell'avvicinamento da ovest di una perturbazione collegata al vortice a ridosso dell'Iberia. Il tempo tenderebbe così a deteriorarsi, con quest'area depressionaria che viaggerà bassa sul Mediterraneo lungo le coste nord-africane e farà rotta in prossimità della Sardegna con qualche piovasco.

La depressione afromediterranea fungerà però da richiamo per un vortice atlantico in arrivo dal Regno Unito e dalla Francia occidentale, con una perturbazione che andrà all'assalto dell'Italia Centro-Settentrionale fra domenica e lunedì. Il maltempo potrebbe quindi salire in cattedra all'inizio di settimana, con piogge e temporali anche di forte intensità.

METEO GIOVEDI' 16 APRILE, BEL TEMPO PREVALENTE

Si consoliderà l'anticiclone sul Mediterraneo Centrale, che garantirà tempo stabile e soleggiato un po' ovunque. Qualche locale velatura raggiungerà le due Isole Maggiori, in particolare la Sardegna meridionale dove peraltro l'arrivo di umidi venti di scirocco favorirà addensamenti sui versanti montuosi esposti.

RINFORZO DELL'ANTICICLONE AFRICANO, MA INSIDIE DA OVEST

Per venerdì 17 aprile inizieranno a manifestarsi i primi segni di cambiamento, legati all'avvicinamento della parte più avanzata della perturbazione legata al vortice sulla Spagna. Nubi medio-alte raggiungeranno il Tirreno e soprattutto la Sardegna, dove avremo addensamenti più compatti e qualche possibile goccia di pioggia entro fine giornata.

Sabato è atteso il maggiore transito di nubi in prevalenza stratiformi, alternate ad ampie zone di sereno. Qualche possibile piovasco risulterà più probabile sull'Italia Centrale, ma si tratterà di fenomeni deboli e passeggeri. Un nuovo impulso instabile domenica raggiungerà il Centro-Nord, con locali piogge e rovesci tra Toscana, Umbria e Marche, ma anche su aree alpine e prealpine.

CALDO QUASI ESTIVO PER LE CORRENTI DALL'AFRICA

Un progressivo aumento delle temperature prenderà corpo nella seconda parte della settimana, complice l'anticiclone subtropicale che porterà una vampata di caldo dal Nord Africa. Le temperature raggiungeranno valori particolarmente elevati verso il weekend, quando è atteso il picco dell'avvezione calda sahariana, con anche l'arrivo di polveri in atmosfera.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'approssimarsi della depressione iberica determinerà un progressivo peggioramento sulle regioni occidentali, di entità ancora tutta da valutare. Tra l'altro la circolazione depressionaria verrà poi rinvigorita da ulteriori apporti perturbati dall'Atlantico che potrebbero comportare maggiore maltempo per l'inizio della prossima settimana, soprattutto al Centro-Nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

