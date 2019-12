Meteo Italia, grandi novità: le PREVISIONI per VIGILIA, NATALE e SANTO STEFANO

METEO SINO AL 29 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia continua al momento ad essere spazzata da un intenso flusso atlantico, per effetto di una profonda circolazione ciclonica che è causa di marcata instabilità, ma anche soprattutto vento e mareggiate. L'area di bassa pressione tende a colmarsi e traslare verso levante, grazie ad un progressivo rinforzo dell'anticiclone sull'Europa Meridionale, in sede mediterranea.

Su gran parte dell'Italia Centro-Settentrionale il meteo è già nettamente migliorato e questo è il segnale di una nuova fase più tranquilla che ci accompagnerà per le festività del Natale. L'influenza dell'anticiclone si farà più evidente nel corso della settimana e quindi il Natale sembra preannunciarsi all'insegna di prevalenti condizioni di bel tempo.

Non mancherà qualche disturbo, ancora in un contesto che risulterà inizialmente ventoso per correnti mediamente nord/occidentali. L'Italia si troverà in parte ai margini, non del tutto protetta dall'anticiclone. Qualche precipitazione coinvolgerà alle Alpi confinali, per effetto del flusso di correnti settentrionali in quota.

RINFORZO DELL'ANTICICLONE DA NATALE, MA INSIDIE FREDDE IN VISTA

L'anticiclone avremo modo di coinvolgere in modo più deciso l'Italia, garantendo condizioni meteo ancora più stabili per il 25-26 dicembre. Qualche lieve disturbo agirà sui versanti tirrenici, mentre ulteriori spruzzate di neve da stau potranno interessare le Alpi di confine del settore est. Infiltrazioni d'aria fredda lambiranno anche il Basso Adriatico, con qualche fugace fenomeno.

Le temperature caleranno di qualche grado da qui alle festività natalizie, in quanto l'Italia verrà a trovarsi lungo il perimetro orientale dell'anticiclone e quindi lambita da aria un po' più fresca dai quadranti settentrionali. Farà più freddo la notte per via della serenità del cielo. Il caldo di questi giorni diverrà quindi un ricordo.

Le novità più significative potrebbero arrivare a partire dal 27-28 dicembre, quando un nucleo d'aria fredda dal Nord Europa diretto verso i Balcani, potrebbe lambire l'Italia, determinando un cedimento della pressione con qualche ripercussioni sui versanti adriatici. Avremo un autentico braccio di ferro fra l'anticiclone e la corrente d'aria fredda, con possibili sorprese a fine anno.

METEO VIGILIA DI NATALE, QUALCHE INSIDIA SUL SUD ITALIA

Persistenti correnti nord-occidentali, piuttosto sostenute anche al suolo, trasporteranno aria più umida che impatterà sulle Alpi, con fenomeni più frequenti sulle aree di confine, a carattere nevoso inizialmente dai 1000/1200 metri ma con quota neve in successivo rialzo anche oltre i 1500 metri sui settori occidentali.

Prevalenti schiarite sul resto d'Italia, a parte addensamenti nuvolosi più compatti al Sud con qualche piovasco in Puglia, Calabria meridionale tirrenica e nord della Sicilia. Tendenza ad aumento delle nubi tra Liguria di Levante, Alta Toscana ed ovest Sardegna, con possibili isolate pioviggini entro sera.

FESTIVITA' NATALIZIE CON ANTICICLONE IN CONSOLIDAMENTO

Il meteo per Natale proporrà prevalente stabilità, ma con soleggiamento non ovunque. Addensamenti interesseranno le aree tirreniche, specie meridionali, con piovaschi in genere di debole intensità, ma in attenuazione. Ci sarà più sole in Val Padana e sui versanti adriatici. Altre nubi indugeranno sulle Alpi orientale di confine, con residue nevicate.

Per la giornata di Santo Stefano l'alta pressione in rinforzo favorirà tempo in gran parte stabile, se si fa eccezione di un po' di variabilità sul Basso Adriatico, con non è escluso qualche piovasco in miglioramento in giornata. Disturbi nuvolosi non mancheranno nemmeno sul basso versante tirrenico, ma senza fenomeni di rilievo.

CALO TERMICO E VENTI ANCORA TESI

La colonnina di mercurio mostrerà una tendenza a calare ulteriormente, principalmente al Sud, con conseguente ridimensionamento del caldo anomalo avuto negli ultimi giorni. Persisteranno venti di maestrale al Centro-Sud, mentre da Santo Stefano giungerà aria più fresca da nord-nord/est. Per il freddo invernale più intenso bisognerà attendere forse gli ultimi giorni dell'anno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Tra il 27 e il 28 dicembre non è escluso un peggioramento per l'affondo di un vortice dal Nord Europa, con l'arrivo di un po' freddo a seguire. La tendenza per la fine dell'anno vedrà l'ulteriore richiamo d'aria fredda verso l'Europa Centro-Orientale, con possibile marginalmente coinvolgimento di parte dell'Italia, specie le regioni adriatiche ed il Sud.

