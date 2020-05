Meteo Italia: PONTE 1° Maggio tra acquazzoni e sole, poi CALDO AFRICANO

METEO SINO AL 7 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Fronti atlantici, in serie, continuano a scorrere verso il Nord Italia, sotto l'azione di un flusso fresco ed instabile d'origine atlantica. Le correnti perturbate sono pilotate lungo il bordo meridionale di una depressione che presenta il fulcro tra le Isole Britanniche ed il Mare del Nord. Il tempo si mantiene così in parte instabile su parte del Nord Italia, specie su settori alpini e prealpini.

Sul resto d'Italia il tempo si mantiene più stabile, grazie alla relativa protezione di un campo d'alta pressione. Nel corso del weekend l'anticiclone inizierà a rimontare più a nord a livello della Penisola Iberica e della Francia Meridionale, con graduale risalita di latitudine del flusso atlantico che andrà così ad incidere meno sulle condizioni meteo in Italia.

La risalita dell'anticiclone contribuirà pertanto a porre fine alla scorribanda di perturbazioni dirette verso le Alpi già da domenica 3 maggio. In Italia permarrà in questo ancora una circolazione di correnti relativamente fresche in quota da nord-ovest, che potranno favorire dei locali temporali diurni in montagna, stavolta in Appennino.

La stabilità si andrà a consolidarsi all'inizio della nuova settimana, momento tra l'altro dell'inizio della fase 2 che quindi coinciderà con bel tempo quasi ovunque. Le propaggini del cupolone anticiclonico nord-africano si faranno sentire anche sull'Italia, portando un deciso innalzamento termico soprattutto lungo le aree tirreniche e al Nord.

Lievi interferenze d'aria fresca riguarderanno invece i settori adriatici. L'anticiclone africano, pressato da una depressione in Atlantico, non tarderà però a traslare verso est e coinvolgere più da vicino la nostra Penisola. La fiammata calda, dapprima sull'Ovest Europa, interesserà con forza anche l'Italia tra martedì 5 e mercoledì 6 Maggio.

Il caldo si farà intenso soprattutto i versanti occidentali e la Sardegna, poi anche al Sud ed in Sicilia. Non sembrano però realizzarsi le condizioni per un dominio duraturo di quest'anticiclone, in quanto un vortice d'aria fresca sull'Europa Centro-Orientale affonderà verso i Balcani e in parte sull'Italia tra il 7 e l'8 maggio, facendo affluire correnti settentrionali che scalzeranno il caldo africano.

Quest'irruzione fresca potrebbe anche tradursi anche in temporali. Tale evoluzione mantiene però ancora un elevato indice d'incertezza, tanto che non si esclude che il caldo africano possa resistere un po' più a lungo perlomeno all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori. Si può però dire che l'Italia si troverà contesa tra masse d'aria diversa e quindi esposta a tempo a tratti instabile.

In giornata, un nuovo fronte freddo punterà ancora le Alpi Occidentali per poi andare a propagarsi verso il resto della cerchia alpina, ma con fenomeni temporaleschi che risulteranno più circoscritti alle aree montuose e maggiormente intensi sui settori di confine occidentali. Rovesci potranno però localmente sconfinare sulle pianure tra Veneto orientale e Friuli.

In montagna sulle Alpi nevicherà fino attorno ai 1000 metri sui settori di confine. Una parziale variabilità insisterà anche su aree interne e montuose del Centro-Sud, con qualche possibile isolato piovasco o rovescio che non si esclude possa sconfinare occasionalmente verso le aree centro-meridionali adriatiche. Qualche episodica precipitazione interesserà anche la Calabria tirrenica.

Per domenica ci sarà poi un ultimo fronte più debole che lambirà inizialmente le Alpi Occidentali con qualche precipitazione sui confini, poi l'anticiclone avrà la meglio e riuscirà a bloccare l'avanzata di ulteriori fronti atlantiche. La giornata si annuncia più stabile al Nord e sulle Alpi, con tanto sole a parte annuvolamenti più compatti sulle Alpi di confine e la Romagna, in miglioramento.

Spiccata variabilità è attesa sulle regioni centro-meridionali adriatiche e dorsale appenninica con qualche acquazzone temporalesco, specie al pomeriggio, più consistente tra entroterra campano e Lucania. Nella giornata di lunedì il bel tempo si affermerà su tutta Italia, con scarsi annuvolamenti sulle Alpi Centro-Orientali, senza però piogge associate.

Le temperature inizieranno a salire decisamente inizialmente soprattutto al Nord, Toscana e Sardegna, mentre al Centro-Sud insisteranno correnti più fresche da nord. Ad inizio settimana un ulteriore rialzo termico sui versanti occidentali della Penisola, per effetto dell'approssimarsi della fiammata africana che si farà sentire nei giorni a seguire.

In prospettiva, per la parte finale della prossima settimana l'Italia sarebbe vulnerabile a intrusioni di nuove masse d'aria instabili, che apporterebbero condizioni ideali per temporali anche intensi, sebbene distribuiti in modo non omogeneo. Ci saranno infatti probabili contrasti con l'aria più calda afromediterranea che tenterà di resistere sulle regioni più meridionali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

