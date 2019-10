METEO ITALIA per domani, mercoledì 16. Ultime PIOGGE al Sud, SOLE altrove

La parte più attiva di una perturbazione d'origine atlantica sta transitando sull'Italia, portando una fase meteo perturbata su buona parte delle regioni settentrionali e quelle centrali, soprattutto tirreniche. Resta in attesa il Meridione.

Occasionalmente non sono mancati fenomeni abbondanti e localmente intensi anche a sfondo temporalesco, in particolare su alcune zone del Nord-Ovest e specialmente in Liguria con nubifragi nel tratto tra genovese e savonese.

METEO ITALIA: temperature ovunque in calo dopo la perturbazione

Il cedimento barico sull'Italia sarà temporaneo, in quanto la perturbazione sfilerà poi rapidamente verso levante, favorendo un nuovo aumento della pressione da ovest. Da segnalare l'afflusso d'aria ben più fresca al seguito della perturbazione, che andrà a portare un clima più consono all'autunno.

Meteo Italia, brusco PEGGIORAMENTO con Forti Piogge e Temporali

Ci attende quindi nell'immediato una nuova rimonta anticiclonica che porterà una fase meteo più stabile. Vediamo nel dettaglio la previsione per domani, mercoledì 16 ottobre. La perturbazione sfilerà attenuata verso est, con tempo nel complesso soleggiato fin dal mattino al Centro-Nord.

Nubi residue indugeranno inizialmente in Toscana e sulle aree orientali. Locali nebbie nottetempo e al mattino limiteranno la visibilità in Val Padana. Maggiore variabilità al Sud, con piovaschi o rovesci intermittenti tra Campania, Lucania e Puglia, poi in localizzazione sul Basso Tirreno.

Seguirà un miglioramento anche al Meridione, in vista di un giovedì che vedrà meteo più soleggiato un po' per tutta Italia, salvo annuvolamenti residui al Sud ma senza fenomeni. Infine, segnaliamo il calo termico con un po' di caldo residuo che insisterà sul Basso Adriatico e sui settori ionici.

le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

