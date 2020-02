Meteo Italia: nuovo FRONTE nel Weekend, seguirà CICLONE con MALTEMPO

METEO SINO AL 5 MARZO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia sta godendo di una tregua, grazie ad una parziale espansione da ovest dell'anticiclone, ma si tratterà di un intervallo soleggiato di breve durata. Una forte dinamicità meteo ha ormai preso piede sul Mediterraneo, dove riescono a giungere le perturbazioni veicolate dal flusso atlantico, a differenza di quanto accadeva nelle ultime settimane.

METEO per domani, 29 febbraio. Avanza nuovo fronte, ecco gli effetti

Questa fase così instabile rappresenta infatti una grande novità dopo settimane di instancabile dominio anticiclonico, con anche l'anomalia dell'assenza diffusa della pioggia lungo tutta la Penisola. Il Vortice Polare in questo frangente è meno compatto e circolare, ma si presenta maggiormente allungato verso il comparto centro-occidentale dell'Europa.

Nel contempo le temperature sono già risalite dopo il freddo dei giorni passati, in quanto affluiscono correnti più miti occidentali e pertanto il freddo si è affievolito, soprattutto sulle regioni di ponente. La temporanea fase di stabilità si avvia a venir meno già da inizio weekend, perché dall'Atlantico entrerà in azione una terza perturbazione.

METEO di Marzo, confermato un trend scoppiettante con maltempo sull'Italia

VERSO MALTEMPO INIZIO MARZO, CON PROFONDO CICLONE SULL'ITALIA

Il nuovo sistema perturbato sarà collegato ad una profonda depressione, con fulcro a ridosso delle Isole Britanniche. La situazione volgerà di nuovo al brutto fin da sabato, con piogge che coinvolgeranno più direttamente il Nord e la Toscana. Tornerà a cadere anche la neve sulle Alpi, a quote medio-basse.

Ultimissime sulla PRIMAVERA secondo ECMWF: novità o no? Scopriamolo

La perturbazione andrà a scorrere poi più attenuata fin verso il Sud nel corso di domenica, ma in un contesto climatico decisamente più mite sulle regioni centro-meridionali. Sarà questa l'anteprima di un più marcato peggioramento, in quanto si preparerà il terreno ad una fase più perturbata attesa ad inizio settimana, quando assisteremo all'affondo di una saccatura sul Mediterraneo Occidentale.

Si andrà così a scavare una depressione, che intensificherà gli effetti di una perturbazione destinata a colpire l'Italia, aprendo una fase di maltempo che potrà risultare di una certa consistenza. L'area di bassa pressione, in lenta evoluzione, tenderà poi a concentrare la sua massima attenzione al Centro-Sud tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con perno sul Tirreno.

METEO SABATO 29 FEBBRAIO, NUOVA PERTURBAZIONE ATLANTICA

Il nuovo peggioramento si manifesterà fin dal mattino con nuvolosità in aumento al Nord associata a deboli piogge in arrivo da metà giornata tra est Piemonte, Liguria, alta Lombardia e poi anche Emilia Occidentale. Attese nevicate sulle Alpi attorno agli 800-900 metri, localmente a quote più basse verso fine giornata.

Dalla sera le precipitazioni s'estenderanno verso Trentino, Alto Veneto e Friuli, dove assumeranno carattere nevoso dai 700 metri. Il tempo sarà soleggiato sul resto d'Italia, pur con nubi che diverranno via via più compatte sul medio-alto versante tirrenico. Tendenza a qualche pioggia serale in Toscana, più probabile sui settori settentrionali.

METEO DOMENICA, PERTURBAZIONE IN ROTTA VERSO IL CENTRO-SUD

L'evoluzione meteo per domenica mostrerà temporanee schiarite al Nord-Ovest, con residui piovaschi sull'estremo Levante Ligure. Le piogge si localizzeranno al Nord-Est, con neve sulle Alpi dagli 800 metri. Al Centro-Sud nubi e piogge raggiungeranno la Sardegna e le zone tirreniche, inizialmente tra Toscana, Umbria e Alto Lazio.

Tra pomeriggio e sera il grosso dei fenomeni si porterà tra Lazio e Campania, con tendenza a peggioramento sull'alta Calabria tirrenica. Variabilità con tempo in prevalenza asciutto sui versanti adriatici, salvo qualche piovasco in sfondamento sulle Marche. Nel contempo avremo un miglioramento sul Nord-Est, mentre andrà a peggiorare sulle Alpi Occidentali per un nuovo fronte.

TEMPERATURE PIU' MITI NEL WEEKEND, DI NUOVO OLTRE LA NORMA

Nel weekend le temperature subiranno un ulteriore generale aumento, più sensibile entro la giornata di domenica, in quanto si attiverà un flusso assai mite di correnti sud-occidentali. A risentire dell'aumento delle temperature, che localmente saliranno anche di 6-8 gradi, saranno soprattutto le regioni meridionali e quelle del versante adriatico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Già da lunedì assisteremo al ritorno di piogge abbondanti in molte parti d'Italia, grazie ad un vortice ciclonico che condizionerà il meteo sin verso metà della prossima settimana. Il maltempo si caratterizzerà per piogge diffuse finalmente abbondanti, con venti forti in rotazione antioraria attorno al minimo di pressione. Seguirà poi un miglioramento verso metà settimana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina