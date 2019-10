Meteo Italia: breve tregua, poi nuovo FRONTE al Nord in arrivo mercoledì

METEO SINO AL 13 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Si presenta autunnale il meteo di quest'avvio di settimana, a causa del transito di un vortice di bassa pressione al cui seguono affluiscono masse d'aria più fredde dai quadranti settentrionali. L'attuale calo termico risulta peraltro accentuato dai venti molto sostenuti. Gli effetti maggiori di quest'area depressionaria si avvertono al Centro-Sud.

Meteo per domani, martedì 8 ottobre. MIGLIORA, prima di nuova perturbazione

L'evoluzione di quest'area ciclonica risulta molto rapida, con il centro del vortice che si sta localizzando verso lo Stretto di Sicilia. Il vortice depressionario a si sposterà rapidamente tra Tunisia e coste libiche fin da martedì e nel contempo l'anticiclone rimonterà verso l'Italia, garantendo un deciso miglioramento ed il ritorno del bel tempo quasi ovunque.

L'area ciclonica, posta sulle vicine coste nord-africane, continuerà ad interessare marginalmente l'estremo Sud Italia e la Sicilia, dove insisterà una certa instabilità soprattutto sui settori ionici. Intanto sul Nord Europa ci sarà un rinforzo della Depressione d'Islanda, rispetto a quella scandinava che aveva dominato negli ultimi giorni.

Paura in Calabria per il TERREMOTO, epicentro vicino Catanzaro

METEO PEGGIORA SUL NORD, MA SOLO TEMPORANEAMENTE

Le aree ioniche dell'estremo Sud potrebbero risentire della confluenza di masse d'aria più fresche orientali, con aria ben più umida e mite risucchiata dal Nord Africa. Si tratta di un'evoluzione meteo potenzialmente insidiosa, nella quale alcune zone segnatamente di Sicilia e Calabria potrebbero essere colpite da qualche temporale anche forte.

Per gli amanti della neve: video meteo dal Canada

Allo stesso fin da mercoledì un nuovo impulso perturbato potrebbe irrompere verso il Nord Italia, convogliato dalla Depressione d'Islanda in rinforzo alle alte latitudini. Sulla base delle ultime proiezioni meteo, le regioni meridionali rimarranno ai margini di questa perturbazione e qui il tempo andrà migliorando con il rinforzo dell'anticiclone.

Nella seconda parte della settimana, dopo il transito perturbato al Nord, è atteso un rinforzo dell'anticiclone sull'Europa Mediterranea. L'Italia godrà quindi di maggiore stabilità ovunque, ma come sovente avviene in autunno non mancheranno nebbie e foschie. Spifferi d'aria umida nel weekend potrebbero portare nubi basse in accentuazione sulla Liguria e l'area tirrenica.

Meteo di Ottobre in Asia: record di caldo a valanga

METEO MARTEDI', RITORNO DEL SOLE QUASI OVUNQUE

Sarà una giornata di tempo discreto e soleggiato al Nord, fatta eccezione per nuvolaglia mattutina sui settori prealpini e pianure del Triveneto. Dalla sera tendenza ad aumento delle nubi sul Nord-Ovest, più compatte in Liguria ma senza pioggia, a causa dell'avanguardia della nuova perturbazione atlantica.

Meteo Stati Uniti, è già Inverno! Imponente irruzione fredda in arrivo

Il bel tempo prevarrà anche sulle regioni centrali, salvo residui annuvolamenti sulle aree adriatiche in dissolvimento. Le precipitazioni insisteranno invece all'estremo Sud e sulla Sicilia, con rovesci anche intensi sul Salento, la Calabria ionica e la Sicilia orientale. Prevalenza di bel tempo altrove al Meridione, con schiarite sempre più ampie.

PERTURBAZIONE A META' SETTIMANA, PIOGGE SOPRATTUTTO AL NORD

Ottobre: un mese dove il meteo può stupire

Prime piogge, fin dal mattino di mercoledì, sull'estremo Nord-Ovest, in successiva intensificazione al pomeriggio con possibilità di rovesci più forti sulla Liguria. Peggiora anche al Nord-Est, con piogge dal pomeriggio. La perturbazione si farà strada marginalmente verso parte del Centro Italia, con qualche pioggia dal pomeriggio di mercoledì sull'Alta Toscana.

Residua instabilità, legata alla vecchia perturbazione, insisterà tra Sicilia e Calabria, mentre sarà soleggiato altrove. Il nuovo fronte perturbato non dovrebbe sfondare verso il Sud dove andrà progressivamente a rinforzare l'anticiclone. Per giovedì il bel tempo tornerà protagonista, salvo residua variabilità con deboli fenomeni su regioni centrali interne e adriatiche.

Evoluzione meteo: è tempo di Autunno vero? I dettagli

NUOVO AUMENTO TEMPERATURE, VERSO FASE MITE NEL FINE SETTIMANA

Da martedì le temperature risaliranno quasi ovunque nella norma nei valori massimi, per effetto del maggiore soleggiamento che sarà presente al Centro-Nord. Successivamente, avremo un nuovo calo termico al Nord per la nuova perturbazione. Tuttavia, nella seconda parte della settimana le temperature aumenteranno ovunque, riportandosi diffusamente oltre la norma nei valori massimi.

Meteo del 2019 poco piovoso. Le cause e gli effetti

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo il passaggio perturbato di metà settimana, sembra che l'anticiclone possa invadere in maniera più decisa l'Italia, con un rialzo termico soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Questa nuova fase anticiclonica dovrebbe durare per alcuni giorni, dando luogo a quella che viene tipicamente nominata come l'ottobrata romana, corrispondente a un periodo soleggiato e mite.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina