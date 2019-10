Meteo Italia, nuova perturbazione su alcune regioni. Poi caldo

Situazione meteo ed evoluzione: una nuova perturbazione in discesa dal nord Atlantico ha ormai raggiunto l'arco alpino dove nelle prossime ore le nubi si faranno via via sempre più dense. Sarà il preludio ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche che si estenderà anche ad altre regioni d'Italia. Vediamo dunque nel dettaglio la dinamica di questo nuovo peggioramento e come evolverà la situazione nelle successiva 48 ore.

Come detto la nuova perturbazione porterà questa mattina un rapido peggioramento ad iniziare dalle zone alpine specie quelle occidentali, dove saranno possibili piogge sparse anche sotto forma di rovescio.

Col passare delle ore, specie dal primo pomeriggio, la pioggia guadagnerà strada verso le aree pianeggianti in particolare tra la Lombardia, l'alto Piemonte e la Liguria di centro levante per poi cominciare, sul finire della giornata, a muoversi verso i settori del Nordest.

Tra la sera e la notte successiva infatti, saranno coinvolte un po' tutta l'area del triveneto e a scendere fino il nord della Toscana e delle Marche. Nel contempo, la situazione meteo migliorerà rapidamente sul resto del Nord.

Pochi invece saranno gli effetti sulle restanti zone del Centro e al Sud dove gli unici disturbi saranno relegati all'area ionica calabrese e siciliana, ciò per effetto di una circolazione ciclonica sul nord Africa.

Caleranno di qualche grado le temperature massime al Nord specie sui settori raggiunti dalle piogge. Rimarranno stazionarie invece sul resto del Paese.

Giovedì la perturbazione comincerà a scappare velocemente verso levante mantenendo attive alcune note d'instabilità limitatamente alle aree interne del Centro specie tra Toscana, Marche ed Umbria. Qui saranno ancora possibili brevi piovaschi. Sul resto d'Italia il meteo si manterrà più tranquillo, salvo qualche residuo acquazzone ancora possibile tra l'est della Sicilia e la Calabria ionica meridionale.

Sul fronte termico ci attendiamo una nuova e graduale ripresa dei valori massimi al Nord.

In seguito, da venerdì, sembra ormai confermato l'arrivo di un'area di alta pressione pronta a regalarci una lunga e rinnovata fase di quiete atmosferica con il ritorno a giornate soleggiate e via via sempre più miti per la stagione.

Ma di questo ce ne occuperemo in altri editoriali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Quasi 40 gradi in Marocco, 35 in Spagna: meteo d'Autunno ancora lontanissimo

Previsioni Italia per domani, mercoledì 9 ottobre. NUOVE PIOGGE in arrivo

Italia, quando il meteo si farà davvero autunnale? Le ipotesi

Meteo con CALDO AFRICANO verso l'ITALIA: durata

