METEO ITALIA, la NEVE è alle porte. Ecco dove, gli ultimi aggiornamenti

Siamo ormai nell'imminenza del guasto meteo, per l'ingresso di una perturbazione d'origine atlantica che porrà fine al lungo dominio anticiclonico che ci accompagna da inizio anno, ma che a dire il vero si protrae pressoché ininterrotto dalle festività natalizie.

Questa modifica repentina delle condizioni atmosferiche ci condurrà verso un weekend dal sapore più invernale, anche se non è in arrivo alcuna ondata di freddo eclatante. Tuttavia, le correnti fredde polari avranno modo di portare nevicate fino in collina su alcune aree alpine ed appenniniche.

METEO WEEKEND con la NEVE. Irrompe INVERNO, ecco tutti i dettagli

Facciamo ordine e vediamo nel dettaglio quali zone saranno interessate dalle nevicate. Il fronte atlantico irromperà già nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, sulle regioni di Nord-Ovest, portando neve sulle Alpi Occidentali che si abbasserà di quota fino agli 800/1000 metri.

Non si tratterà di precipitazioni consistenti, ma nevicate moderate un po' più forti sui confini occidentali valdostane. Dalla notte il maltempo si propagherà più ad est verso Emilia, Triveneto, e sulla Toscana, con la neve che raggiungerà anche l'Appennino Settentrionale dai 1200 metri.

Meteo Alpi: arriverà la NEVE? I modelli matematici

Sabato la perturbazione si espanderà verso Triveneto, Emilia Romagna, gran parte del Centro Italia e basso versante tirrenico, mentre migliorerà al Nord-Ovest. La neve si porterà così sulle Alpi Orientali, calando di quota attorno ai 600/800 metri, ma con fenoneni in attenuazione.

Nevicherà poi lungo la dorsale centro-settentrionale appenninica, fin dalla prima parte della giornata dai circa 600/700 metri dei settori tosco-emiliani fino ai 1200 metri dei rilievi laziali, ma a quote localmente più basse verso sera.

Infine, domenica, le precipitazioni si localizzeranno su parte del Centro-Sud, a fronte di un miglioramento al Nord. Non nevicherà più sulle Alpi, mentre la neve cadrà più copiosa in Appennino, sul comparto centro-settentrionale fino a quote localmente collinari sui versanti adriatici, dai 400/500 metri in Romagna.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/ancona]- ANCONA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/aosta]- AOSTA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/bari]- BARI[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/bologna]- BOLOGNA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/cagliari]- CAGLIARI[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/campobasso]- CAMPOBASSO[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/catanzaro]- CATANZARO[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/firenze]- FIRENZE[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/genova]- GENOVA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/l-aquila]- L'AQUILA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/milano]- MILANO[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/napoli]- NAPOLI[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/palermo]- PALERMO[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/perugia]- PERUGIA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/potenza]- POTENZA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/roma]- ROMA[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/torino]- TORINO[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/trento]- TRENTO[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/trieste]- TRIESTE[/url] https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/venezia]- VENEZIA[/url]

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina