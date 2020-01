Meteo Italia: minacciose perturbazioni, ma l'ANTICICLONE rinforza

METEO SINO AL 4 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Si va rafforzando l'anticiclone sul Mediterraneo, ma umide correnti atlantiche affluiscono ancora verso l'Italia, con effetti in termini di variabilità che si manifestano soprattutto sulle regioni del basso versante tirrenico e sulle creste alpine di confine. Il flusso atlantico investe più direttamente il Centro Europa, dove è sostenuto da aria più fredda responsabile di clima più invernale.

Queste correnti fredde, dopo essersi addossate anche alle Alpi, sfilano verso i Balcani, senza quindi produrre ripercussioni sulla nostra Penisola. Avremo solo un lieve calo termico, mentre sulle Alpi sono attese nevicate a quote più basse, ma limitate alle aree prossime al confine lungo i settori orientali.

Meteo Italia sino al 10 Febbraio, chance d'INVERNO in gioco: le ipotesi

L'Italia resterà ancora in parte contesa, per il resto della settimana, fra l'anticiclone ed ulteriori infiltrazioni umide atlantiche. Questo determinerà qualche ulteriore disturbo con degli annuvolamenti e qualche locale debole fenomeno sui versanti tirrenici, ma si tratterà di fenomeni piuttosto localizzati.

POTENTE ANTICICLONE PER INIZIO FEBBRAIO

Il clima continuerà a mantenersi fin troppo mite per il periodo, con temperature che faranno registrare ulteriori locali aumenti nel corso dei giorni della Merla, a dispetto della tradizione che vorrebbe questo come il periodo più freddo dell'anno. Febbraio partirà con l'alta pressione in consolidamento, garanzia di meteo che si farà ulteriormente più stabile a partire da domenica.

Inizio 2020 da incubo: vulcani, caldo, Coronavirus, ora miliardi di Locuste

Ulteriori impulsi perturbati lambiranno l'Arco Alpino, con qualche nevicata sulle aree di confine. All'inizio della nuova settimana il promontorio anticiclonico diventerà ancora più forte, favorendo bel tempo e clima quasi primaverile. Ci sarà infatti una bolla d'aria calda in quota a sostegno dell'inverno, con temperature particolarmente anomale in montagna.

L'anticiclone risulterà ben disteso sull'Europa Meridionale e Mediterranea, ma risalirà fin sul Centro Europa, mentre il flusso atlantico arretrerà verso nord, investendo le nazioni settentrionali del Continente. Tuttavia, la situazione potrebbe poi indirizzarsi verso un ribaltone dal 5/6 febbraio, con aria fredda artica che potrebbe mettersi in moto verso l'Europa Centrale e poi l'Italia.

PREVISIONI per domani, 30 Gennaio. FIOCCHI sulle Alpi e disturbi ad ovest

METEO GIOVEDI' 30 GENNAIO PIU' STABILE, MA CON LOCALI DISTURBI

Il quadro generale tenderà a divenire ancor più stabile, ma con presenza di nubi irregolari al Nord-Ovest, sull'Arco Alpino, le Isole Maggiori e le zone tirreniche. Isolati fenomeni saranno possibili inizialmente sulla Calabria tirrenica meridionale ed il messinese, ma anche sui settori alpini occidentali di confine con fiocchi sopra i 1500 metri di quota.

In giornata è attesa una nuova accentuazione della nuvolosità tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana ove non mancheranno delle deboli piogge. Verso sera isolate pioviggini raggiungeranno anche Umbria e zone interne laziali. Le temperature caleranno lievemente al Sud, mentre saliranno soprattutto sull'Arco Alpino.

I Giorni della Merla di fine gennaio 1999: BUFERE di NEVE e SUPER GELO

VERSO ANTICICLONE IN RINFORZO, MA ANCORA NUBI E QUALCHE PIOGGIA

Non sono attese grosse novità per l'ultimo giorno di gennaio, anche se si intensificheranno le infiltrazioni d'aria mite ed umida d'origine atlantica. Piovaschi si avranno quindi sul Levante Ligure, ma anche su gran parte dei settori tirrenici, tranne la Calabria, e sull'ovest della Sicilia. Isolate piogge cadranno anche in Sardegna.

Sabato continueranno gli effetti dell'aria umida, con tempo grigio in Val Padana ed aree tirreniche. Fenomeni più organizzati si avranno sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana. Schiarite anche ampie domineranno sull'Adriatico e sulle ioniche. Per domenica ci saranno ancora molte nubi sulle regioni tirreniche soprattutto del Sud con qualche pioggia, ma poi subentreranno ampie schiarite.

Meteo senza neve: in Italia e non solo. Come mai

CLIMA MITE E FREDDO ASSENTE

Fine gennaio sarà mite, a dispetto della tradizione che vorrebbe gli ultimi del mese come i giorni più freddi dell'anno. Il clima mite si potrebbe accentuare ulteriormente in vista dei primi giorni di febbraio, con caldo anomalo dovuto ad un super anticiclone. Per un'inversione di tendenza, con ritorno a clima più invernale, bisognerà attendere verso metà della prossima settimana

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nei primi giorni della prossima settimana l'anticiclone si potenzierà parecchio, limitando gli effetti della circolazione umida atlantica. Dominerà la stabilità e l'assenza di condizioni tipicamente invernali, come già accade ormai nel complesso da settimane. Tuttavia, più avanti la situazione potrebbe sbloccarsi con ipotesi di dinamiche meteo più invernali già verso il 5-6 febbraio.

Meteo in Febbraio: Surplus energia per Bufere di Neve

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina