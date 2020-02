Meteo Italia: MARZO partirà col botto. MALTEMPO con PIOGGIA e anche NEVE

METEO SINO AL 6 MARZO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Marzo è il mese nel quale inizia ufficialmente la primavera, ma possiamo dire che cala il sipario su un inverno mai davvero decollato. Il nuovo mese segna però una svolta, con il ritorno delle perturbazioni in successione. Una forte dinamicità meteo ha ormai preso piede sul Mediterraneo, senza più l'anticiclone che ha dominato pressoché indisturbato negli ultimi due mesi.

Come mai le perturbazioni hanno ripreso a scorrere alle nostre latitudini? Il Vortice Polare in questo frangente è meno compatto e circolare, ma si presenta maggiormente allungato verso il comparto centro-occidentale dell'Europa. Un nuovo impulso frontale condizionerà il meteo domenicale su parte d'Italia, in un contesto decisamente mite su tutto il Centro-Sud.

Meteo Prossima Settimana: Ciclone dall'Oceano Atlantico

La nuova perturbazione risulta collegata ad una profonda depressione, con fulcro a ridosso delle Isole Britanniche. Sarà questa l'anteprima di un più marcato peggioramento ad inizio settimana, quando assisteremo all'affondo di una saccatura sul Mediterraneo Occidentale. Stavolta non si tratterà di un semplice passaggio frontale, ma di un vero e proprio ciclone mediterraneo.

PROFONDO CICLONE SULL'ITALIA TRA LUNEDI' E MARTEDI'

In avvio di settimana, si andrà così a scavare una depressione, che aprirà una fase decisamente perturbata che potrà risultare di una certa consistenza. Il maltempo si caratterizzerà per piogge diffuse e abbondanti, con venti forti e localmente tempestosi in rotazione antioraria attorno al minimo di pressione.

METEO per domani, domenica 1° Marzo. Maltempo su parte d'Italia, ecco dove

L'area di bassa pressione, in lenta evoluzione, tenderà poi a concentrare la sua massima attenzione al Centro-Sud tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con perno in spostamento dal Tirreno verso l'Adriatico meridionale. Questa ondata di maltempo, con associato ciclone mediterraneo, non sarà un episodio isolato e circoscritto ai primi giorni della prossima settimana.

Nuovi fronti, inseriti in un letto di correnti nord-occidentali, scorreranno sull'Italia portando spiccata variabilità nella seconda parte della settimana. Solo nel corso del weekend l'alta pressione delle Azzorre tenderà ad espandersi verso il Mediterraneo favorendo un più netto miglioramento e sbarrando la strada alle perturbazioni.

MALTEMPO FORTE, a marzo grandi piogge in vista! Ecco dove pioverà di più

METEO DOMENICA PRIMO MARZO, MALTEMPO SU PARTE D'ITALIA

L'evoluzione meteo per la giornata festiva mostrerà temporanee schiarite al Nord-Ovest, con residui piovaschi sull'estremo Levante Ligure ed est Lombardia. Le piogge si localizzeranno al Nord-Est, con neve sulle Alpi dagli 800 metri. Verso sera ci sarà un miglioramento sul Nord-Est ed Emilia, mentre andrà a peggiorare sulle Alpi Occidentali e sul Levante Ligure per un nuovo fronte da ovest.

Al Centro-Sud piogge raggiungeranno dapprima la Sardegna e le zone tirreniche, tra Toscana, Umbria e Alto Lazio. Verso sera il grosso dei fenomeni si porterà tra Lazio e Campania, con peggioramento sull'alta Calabria tirrenica. Neve in Appennino oltre i 1600/1800 metri. Tempo in prevalenza asciutto sui versanti adriatici, salvo qualche piovasco in sfondamento sulle Marche.

ARRIVA FORTE MALTEMPO AD INIZIO SETTIMANA

Entrerà nel vivo la nuova perturbazione più organizzata, che porterà nel corso di lunedì forte maltempo sulle regioni settentrionali, la Sardegna ed il medio-alto versante tirrenico, con piogge anche abbondanti e qualche temporale. Le precipitazioni salteranno parte del Piemonte. Attese copiose nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri, a quote anche più basse sui settori occidentali.

Sul resto d'Italia tempo migliore, ma entro sera forti piogge e temporali raggiungeranno anche la Campania e l'alta Calabria, mentre peggiorerà anche in Sicilia con fenomeni a macchia di leopardo. Il fronte perturbato martedì si porterà con il carico di maltempo più forte al Sud, ma piogge interesseranno ancora le regioni centrali adriatiche e l'estremo Nord-Est.

MITEZZA, POI NUOVO CALO TERMICO

Correnti sud-occidentali particolarmente miti saranno richiamate inizialmente dalla perturbazione e dal vortice che si genererà sul Mar Ligure. Solo il Nord avrà un contesto meteo più simil invernale. Tra martedì e mercoledì l'evoluzione del vortice verso sud-est farà giungere correnti più fredde nord-atlantiche, che apporteranno un generale calo termico su tutto il Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come già accennato l'anticiclone delle Azzorre proverà a protendersi da ovest dopo il maltempo della prima parte della settimana, ma inizialmente non riuscirà nell'intento e l'Italia dovrà fare i conti con nuovi passaggi perturbati da nord-ovest. Solo sul finire della settimana le condizioni meteo potrebbero divenire più stabili, almeno temporaneamente.

Pubblicato da Mauro Meloni

