Meteo Italia: maltempo nel Weekend, vediamo dove

La vastissima ciclogenesi sulla Penisola Iberica riuscirà a condizionare un po' il meteo anche nel nostro paese: per quanto riguarda il weekend, infatti, flussi umidi e instabili potranno interessare buona parte delle regioni tirreniche e un'area abbastanza grande del Nord Italia.

Diciamo subito che saranno precipitazioni nevose oltre gli 800-1000 metri, ma soprattutto che non sarà un vero e proprio fronte perturbato organizzato, ma un po' di precipitazioni qua e là.

Meteo, ONDE APOCALITTICHE travolgono le case a Maiorca. VIDEO da paura

Come si può notare dalla cartina, l'area col meteo più piovoso sarà tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna (zone dove ci aspettiamo maltempo anche intenso a tratti), ma una buona parte del Nord e del centro riceverà precipitazioni.

Rimarranno totalmente escluse le regioni adriatiche e il Sud Italia (o comunque con pioviggini decisamente trascurabili), purtroppo le due aree che hanno un maggior rischio siccità. In realtà, la situazione non è affatto critica, però in queste aree non piove oramai da un mese (vi sono delle località nel Meridione che sono ancora a 0 mm, in poche parole non è caduta una goccia d'acqua in tutto il mese di gennaio) ed è opportuno che riprenda a piovere, soprattutto in vista della lunga estate calda e secca.

Nelle tendenze meteo a medio e lungo termine ci sono delle fasi piovose? Purtroppo, dobbiamo constatare che per queste ragioni potrebbe non piovere ancora per molto a lungo, in attesa di sviluppi futuri per il mese di febbraio.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/ancona]- ANCONA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/aosta]- AOSTA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/bari]- BARI[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/bologna]- BOLOGNA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/cagliari]- CAGLIARI[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/campobasso]- CAMPOBASSO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/catanzaro]- CATANZARO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/firenze]- FIRENZE[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/genova]- GENOVA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/l-aquila]- L'AQUILA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/milano]- MILANO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/napoli]- NAPOLI[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/palermo]- PALERMO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/perugia]- PERUGIA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/potenza]- POTENZA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/roma]- ROMA[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/torino]- TORINO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/trento]- TRENTO[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/trieste]- TRIESTE[/url]

https://www.meteogiornale.it/previsioni-meteo/venezia]- VENEZIA[/url]

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina