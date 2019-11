Meteo Italia: la differenza nel tipo di piogge nel nostro Paese

Autunno dal meteo piovosissimo, senza ombra di dubbio. Ma dobbiamo fare un distinguo, tipico della stagione: nelle regioni settentrionali questo mese è stato tra i più grigi della storia d'Italia, praticamente senza sole, con una copertura costante di nubi e precipitazioni. Queste ultime sono state assolutamente eccezionali, talvolta con record storici assoluti.

Una tipologia di meteo simile c'è stata anche per quanto riguarda le Tirreniche, nella fattispecie un'area compresa tra toscana e Campania, dove, anche in questi luoghi, sono stati battuti record pluviometrici assoluti anche per quanto riguarda la frequenza delle piogge.

Discorso diverso per le centrali e le meridionali adriatiche, luoghi dove ha piovuto parecchio ma senza l'esagerazione degli altri posti italiani.

Mentre invece un approfondimento il tipo di meteo che c'è stato al Sud, in particolare tra Calabria, Sicilia e Sardegna. In queste regioni le precipitazioni sono state comunque molto abbondanti, con temporali di impressionante violenza e più fronti che si sono susseguiti., ma tipo di tempo è stato estremamente diverso rispetto alle regioni settentrionali e alle alte tirreniche, in quanto c'è spesso stato sole, anche deciso e mite, tra un peggioramento e l'altro, mentre i lettori delle regioni del Centro-Nord si chiederanno davvero che fine ha fatto il sole.

Quindi, nonostante un meteo decisamente molto piovoso per tutti, nelle regioni settentrionali il sole è stato praticamente assente (causa copertura nuvolosa infinita), mentre in quelle meridionali il sole è stato talvolta presente con una certa frequenza, ma i violenti fronti hanno portato piogge molto abbondanti.

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina