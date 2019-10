Meteo Italia, inizi settimana, l'alta pressione in ritirata

Situazione meteo ed evoluzione: dobbiamo rimanere molto cauti in sede previsionale in quanto i principali centri di calcolo non sono ancora in grado di darci ulteriore certezza in merito al futuro meteorologico della prossima settimana.

Un dato tuttavia è certo, già con l'inizio della PROSSIMA SETTIMANA, la calda alta pressione attualmente sull'Italia comincerà a perdere di energia. Ciò si tradurrà nel transito di una prima perturbazioni che già lunedì 14 porterà un primo seppur modesto peggioramento del meteo sull'estremo Nordovest, dove potrà cadere qualche debole pioggia. Al Sud e al Centro, invece la perturbazione non riuscirà a portare il brutto tempo, e la situazione meteo-climatica rimarrà ancora improntata verso una discreta e calda stabilità.

Un ulteriore peggioramento invece, si registrerà martedì 15, ma ad essere interessate dal brutto tempo saranno solo il Nord, la Sardegna e le coste più settentrionali della Toscana. Su queste regioni ci attendiamo il ritorno di piogge anche importanti, alcuni temporali ed un inevitabile anche se modesto calo delle temperature, che nei valori massimi sarà consistente.

Sul resto del Paese, il quadro meteorologico non cambierà ancora, ed il caldo ed il bel tempo continueranno praticamente indisturbati.

Solo tra mercoledì 16 e giovedì 17 il meteo potrebbe accusare un moderato peggioramento anche al Sud, con l'arrivo di una maggior instabilità concentrata soprattutto nelle ore pomeridiane. Si eleverà dunque il rischio di rovesci anche temporaleschi, seppur distribuiti in modo molto irregolare. Le temperature perderanno qualche punticino.

Allo stesso tempo però il meteo potrebbe ritornare tranquillo al Centro Nord per effetto di un nuovo moderato aumento della pressione atmosferica, in grado di mantenere condizioni nuovamente più tranquille.

Anche dal punto di vista termico, a conti fatti, la situazione meteo non sembra ancora in grado di orientarsi verso un periodo maggiormente di stampo autunnale, nonostante non toccheremo più valori simil estivi come in questi giorni, le temperature saranno comunque destinate a rimanere un po' ovunque sopra la media del periodo.

Difficile dunque al momento riuscire a capire quando avremo finalmente una definitiva svolta verso il vero autunno. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti da parte dei centri di calcolo.

