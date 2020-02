Meteo Italia: PERTURBAZIONE in arrivo con calo termico, rovesci e neve

METEO SINO AL 24 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Va cedendo il campo di alta pressione che domina ancora la scena sull'Italia e sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Questo anticiclone è accompagnato da un flusso di correnti molto miti, che mantengono le temperature su valori ben superiori alle medie del periodo, di stampo anche localmente primaverile.

Il flusso perturbato atlantico, in transito oltralpe, si sta abbassando di latitudine con relativo indebolimento dell'anticiclone. Si creano così le premesse per l'ingresso di un fronte perturbato più incisivo verso l'Italia, a cui farà seguito l'irruzione d'aria fredda che avrà merito di riportare condizioni più consone all'inverno.

Il fronte freddo entrerà così nel vivo durante la giornata di mercoledì e in tal modo l'anticiclone soccomberà, almeno temporaneamente, dinanzi a questo passaggio frontale. Avremo un generale peggioramento che ci proietterà verso un clima tipico invernale, in considerazione delle temperature che caleranno soprattutto sui versanti adriatici e in montagna.

ANTICICLONE IN RINFORZO DOPO IL PASSAGGIO FRONTALE FREDDO

La perturbazione scivolerà sull'Italia, in seno ad una saccatura sospinta da correnti nord-occidentali che trasporteranno aria polare marittima. Non mancheranno piogge e rovesci, anche temporaleschi. L'evoluzione del fronte risulterà molta rapida, tanto che già giovedì si concretizzerà il miglioramento e ci saranno ampie schiarite che riprenderanno il sopravvento.

Aria più fredda affluirà al seguito del fronte e le temperature caleranno di svariati gradi, riportandosi valori più tipici del periodo con l'abbassamento termico esaltato dal generale rinforzo del vento. Rispetto ad inizio settimana, si attendono flessioni anche di 6-8 gradi sulle regioni centro-meridionali adriatiche.

Si tratterà ancora una volta di un passaggio instabile a carattere freddo di breve durata. L'anticiclone tornerebbe infatti a spingere verso l'Italia dal weekend, con un nuovo rialzo termico. In questo frangente le perturbazioni riprenderanno a scorrere ad alte latitudini, con l'inverno di nuovo cancellato anche sul contesto europeo.

METEO MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO, PERTURBAZIONE ENTRERA' NEL VIVO

Il fronte perturbato freddo si mostrerà più attivo tra Emilia Romagna e regioni centro-meridionali, in particolare lungo il versante adriatico. In giornata quindi il tempo si guasterà, con l'evoluzione del fronte che sarà decisamente rapida e quindi poi non tarderanno a subentrare schiarite dopo il passaggio frontale.

Dopo aver valicato le Alpi, il fronte sfilerà sull'estremo Nord-Est, ripresentandosi più attivo nel pomeriggio-sera sul Centro Italia, con piogge e anche locali temporali specie sui versanti adriatici ma localmente anche sull'entroterra laziale. Dalla sera peggiora al Sud, con piovaschi sui settori tirrenici, mentre temporali sono attesi sul Molise e sul Gargano.

Tornerà anche la neve in Appennino, inizialmente oltre i 1300/1500 metri, ma nel corso della notte il limite della neve si potrà spingere anche a quote di alta collina sui versanti adriatici della dorsale centrale appenninica. Si tratterà però di fenomeni piuttosto deboli e localizzati, gli ultimi prima del definitivo miglioramento.

METEO IN MIGLIORAMENTO GIOVEDI', POI RITORNO ANTICICLONE

Nella prima parte di giovedì resisterà iniziale instabilità tra medio versante adriatico e Sud Italia, con residui piovaschi e qualche fiocco di neve in Appennino fin sotto i 1000 metri. Sul resto d'Italia dominerà il sole, con schiarite poi anche al Sud. Venerdì ritroveremo bel tempo, con addensamenti residui sul basso versante tirrenico e qualche nube su Toscana, Liguria e Sardegna.

PIU' FREDDO A META' SETTIMANA, SEGUIRA' RIALZO TERMICO

Ci sarà un cospicuo calo termico, ma non arriverà chissà quale freddo. il raffreddamento sarà avvertito per via del clima primaverile attuale, con cali più rilevanti al Centro-Sud. Il picco del freddo è atteso giovedì, poi le temperature risaliranno a partire dai valori massimi, in attesa di un weekend primaverile.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come da copione, l'anticiclone tornerà protagonista sul finire della settimana, con l'inverno messo di nuovo a tacere. Tale scenario sarà collegato al nuovo rinforzo del Vortice Polare, con flussi zonali molto intensi alle medie-alte latitudini che sono la causa delle continue fasi anticicloniche anche prolungate sull'Italia, dove sta venendo a mancare la pioggia da molte settimane.

