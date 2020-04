Meteo Italia: si cambia con grosse novità dopo il caldo di Pasqua

METEO SINO AL 17 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Siamo all'apice di un'ondata di caldo davvero precoce e di stampo quasi estivo sull'Italia, ma è un po' tutta l'Europa Centro-Occidentale a risentire della presenza del forte anticiclone di matrice sub-tropicale. Lo scenario si è completamente ribaltato rispetto alla fase invernale che aveva imperversato nella prima parte d'aprile.

La colonnina di mercurio è salita ben oltre la media, anche di quasi 10 gradi. A risentire di temperature molto alte sono soprattutto le regioni settentrionali dell'Italia e in una certa misura anche il Centro Italia. Se ci fossimo trovati tra giugno e luglio, questa sarebbe stata la classica situazione da ondata di caldo intenso.

CALDO ESAGERATO, quasi estate. Ma da Pasquetta si cambia, attenzione!

In Italia il caldo proseguirà più o meno sugli stessi livelli anche per questo weekend pasquale, mentre lo scenario inizierà a mutare in Europa, con l'anticiclone delle Azzorre che punterà verso nord, in allungamento verso l'Islanda ed il Mare di Norvegia. Così facendo, un nucleo depressionario scivolerà sull'Europa Occidentale, approfondendosi sulla Penisola Iberica.

Meteo incredibile. Fiammata poderosa di CALDO AFRICANO verso il 20 aprile

PEGGIORA DALLA SERA DI PASQUETTA, POI UN PO' DI FREDDO IN ARRIVO

Gli effetti sull'Italia saranno inizialmente limitati, in quanto l'anticiclone sub-tropicale si manterrà ancora prevalente, seppure andrà a mostrare un certo indebolimento, eroso ad ovest dalle infiltrazioni di aria umida collegate al vortice presente sulla Spagna. Un primo fronte si affaccerà sull'Italia nel corso di Pasquetta, con peggioramento entro sera.

La perturbazione, sebbene debole, si farà poi strada verso il Centro-Sud, mentre aria fredda legata alla saccatura scandinava tenderà ad approssimarsi dall'Europa Centro-Orientale. L'Italia si troverà lambita dall'irruzione fredda, che piloterà un impulso perturbato, sempre diretto verso il Centro-Sud, con riflessi soprattutto lungo il versante adriatico.

Tra le conseguenze dell'irruzione fredda, attesa tra martedì e mercoledì, ci sarà principalmente calo termico più avvertito sui versanti adriatici, con associate condizioni di variabilità tra regioni adriatiche e Sud Italia dove non mancheranno rovesci e temporali. Il calo termico consentirà alla colonnina di mercurio di riportarsi su valori prossimi alla media.

METEO DOMENICA 12 APRILE, SOLEGGIATO CON PRIME VELATURE

Il campo di alta pressione manterrà tempo ancora inizialmente inalterato per Pasqua che partirà col sole, anche se poi nella seconda parte del giorno avremo un aumento delle nubi verso la Sardegna e il Nord-Ovest, ma si tratterà di nuvolosità innocua stratiforme di tipo medio-alto che a fine giornata si estenderà al resto del Nord, al medio-alto versante tirrenico e alla Sicilia.

METEO PASQUETTA, LIEVE PEGGIORAMENTO E QUALCHE PIOVASCO SERALE

I flussi umidi sud-occidentali si intensificheranno per Pasquetta, quando si faranno strada nubi più compatte soprattutto al Nord e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche, ma le stratificazioni raggiungeranno tutta la Penisola. In serata sarà possibile qualche debole precipitazione serale sulle Alpi Occidentali, sulla Liguria, sulla Sardegna Settentrionale e sulla Toscana.

Martedì il fronte si porterà attenuato verso il Centro-Sud, dove andrà ad unirsi ad un altro impulso frontale in discesa dal Nord Europa che, dopo aver valicato le Alpi, si ripresenterà più attivo sul medio versante adriatico. Ciò determinerà delle precipitazioni irregolari su aree interne e adriatiche del Centro Italia, in successivo spostamento sul Meridione.

CALO TERMICO ANCHE NETTO DOPO PASQUETTA

Le temperature rimarranno su livelli tipici di maggio inoltrato per Pasqua, sebbene l'arrivo di velature e stratificazioni potrà limitare lievemente il riscaldamento sulle regioni più occidentali dove si registrerebbero delle modeste flessioni termiche. Qualche ulteriore grado in meno è atteso a Pasquetta, in attesa di un raffreddamento più deciso martedì, soprattutto lungo la fascia adriatica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il freddo, atteso fra martedì e mercoledì, farà però rotta principalmente sui Balcani. A seguire, a partire da giovedì 16 aprile, ci sarà un nuovo rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale a riportare un nuovo rialzo delle temperature. Probabilmente seguiranno altri giorni di meteo stabile e dal sapore quasi estivo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina