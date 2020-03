Meteo Italia: FURIOSO MALTEMPO ad inizio settimana. PIOGGE e SUPER NEVICATE

METEO SINO AL 7 MARZO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Peggiora il tempo sull'Italia, con marzo che segna davvero una svolta, per via del ritorno delle perturbazioni in successione, dopo un lunghissimo periodo di dominio anticiclonico che aveva invece fatto completamente da muro ai sistemi perturbati. Una forte dinamicità meteo ha ormai preso piede sul Mediterraneo.

Tra le cause di questo avvio di marzo così movimentato vi è il Vortice Polare, in questo frangente meno compatto e circolare, ma più allungato verso il comparto centro-occidentale dell'Europa. In tal modo, il treno di perturbazioni raggiunge il Mediterraneo, con l'anticiclone delle Azzorre che resta invece in disparte sul Vicino Atlantico, ad ovest della Penisola Iberica.

Siamo nell'imminenza di un marcato peggioramento ad inizio settimana, quando assisteremo all'affondo di una saccatura sul Mediterraneo Occidentale. Stavolta non si tratterà di un semplice passaggio frontale, ma di un vero e proprio ciclone mediterraneo che farà sentire il suo peso per qualche giorno con pioggia abbondante, ma anche un gran carico di neve sulle Alpi.

CICLONE SULL'ITALIA TRA LUNEDI' E MARTEDI', POI ALTRI FRONTI

I primi giorni della settimana saranno caratterizzati una fase decisamente perturbata che potrà risultare di una certa consistenza. Il maltempo si caratterizzerà per piogge diffuse e abbondanti, con venti forti e localmente tempestosi in rotazione antioraria attorno al minimo di pressione. Le maggiori piogge coinvolgeranno il Nord e i settori tirrenici.

Il vortice ciclonico in lenta evoluzione, tenderà a scivolare al Centro-Sud e poi sui Balcani, tra martedì e mercoledì. Questa ondata di maltempo non sarà un episodio isolato e circoscritto, in quanto la ferita che si aprirà sul Mediterraneo non si rimarginerà facilmente e anzi fungerà da polo attrattivo per nuove perturbazioni.

Lungo un canale di correnti fredde nord-occidentali, ulteriori impulsi instabili scorreranno sull'Italia portando spiccata variabilità nella seconda parte della settimana. Solo sul finire della settimana l'alta pressione delle Azzorre tenderà ad espandersi verso il Mediterraneo favorendo un più netto miglioramento, ma si tratta di un'evoluzione da confermare.

METEO LUNEDI' 2 MARZO, FORTE MALTEMPO CICLONICO AL NORD E TIRRENO

La nuova perturbazione, ben organizzata, entrerà nel vivo fin dalla prima parte della giornata sulle regioni settentrionali, con precipitazioni diffuse. Sarà in parte escluso il Piemonte, che resterà in ombra pluviometrica. Attese copiose nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri, a quote anche più basse sui settori occidentali e durante i fenomeni più intensi.

Successivamente, i fenomeni raggiungeranno e si intensificheranno tra la Sardegna ed il medio-alto versante tirrenico, con piogge anche abbondanti e qualche temporale. I fenomeni potranno risultare persino intensi e grandinigeni soprattutto sul Lazio. La neve cadrà anche in Appennino, specie sulla dorsale settentrionale, ma a quote oltre i 1400 metri.

Sul resto d'Italia tempo migliore, ma entro sera piogge sparse e temporali anche di forte intensità raggiungeranno anche la Campania e l'alta Calabria, mentre peggiorerà anche in Sicilia con fenomeni a macchia di leopardo. I venti spireranno ovunque meridionali tra sud e sud/ovest, con burrasche lungo il Tirreno.

MALTEMPO VERSO IL SUD, POI VARIABILITA'

Il fronte perturbato martedì si porterà con il carico di maltempo più forte al Sud, con fenomeni ancora temporaleschi e localmente grandinigeni lungo le aree meridionali tirreniche ed il Salento. Attese nevicate lungo l'Appennino a partire dai 1300/1500 metri. Sul resto d'Italia subentreranno schiarite ampie schiarite fin da subito su tutto il Nord-Ovest e l'Alta Toscana.

Piogge interesseranno ancora le regioni centrali adriatiche e l'estremo Nord-Est, con neve sulle Alpi oltre gli 800 metri. Entro sera i fenomeni si attenueranno su tutto il Centro-Nord. Mercoledì ci sarà ancora un po' d'instabilità al Sud e sul medio versante tirrenico, ma con precipitazioni principalmente tra Calabria e nord Sicilia. Un fronte si andrà ad addossare alle Alpi Settentrionali.

NUOVO CALO TERMICO COL MALTEMPO

Inizialmente i flussi meridionali porteranno un clima decisamente mite al Centro-Sud, mentre ci sarà più freddo simil invernale al Nord. Tra martedì e mercoledì l'evoluzione del vortice verso sud-est farà giungere correnti più fredde nord-atlantiche, che apporteranno un generale calo termico su tutto il Centro-Sud, con temperature in flessione verso valori in linea con le medie del periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'Italia dovrà fare i conti con nuovi passaggi perturbati da nord-ovest, anche se non saranno portatori di maltempo così forte come quello dei primi giorni della settimana. Solo verso il weekend le condizioni meteo potrebbero divenire più stabili, almeno temporaneamente, per l'espansione da ovest dell'anticiclone.

