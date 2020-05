Meteo Italia: FRESCO da est in settimana, non mancherà qualche temporale

METEO SINO AL 30 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone ha temporaneamente allentato la presa, consentendo il transito della coda di un rapido fronte freddo, diretto sui Balcani. Energici temporali hanno coinvolto nella serata di sabato il Nord Italia, coinvolgendo a macchia di leopardo anche la Val Padana e la Liguria. L'impulso temporalesco ha poi lambito marginalmente il medio-alto versante adriatico.

Tra gli effetti di questo veloce passaggio frontale va segnalato il calo delle temperature su gran parte dell'Italia Centro-Settentrionale. Il peggioramento risulta essere non solo limitato ad alcune regioni, ma anche del tutto temporaneo. L'uscita di scena del fronte perturbato permetterà all'anticiclone di recuperare lo spazio perduto già in avvio di settimana.

Il campo di alta pressione, parzialmente alimentato da flussi caldi sub-tropicali, tenderà a risultare sbilanciato sull'Europa Nord-Occidentale, con massimi posizionati tra la Francia e la Gran Bretagna. L'Italia verrà a trovarsi lungo il bordo orientale, in un regime di prevalente stabilità, ma ancora alle prese con correnti fresche settentrionali che raggiungeranno anche il Sud Italia.

NUOVA SETTIMANA TRA ANTICICLONE E CORRENTI FRESCHE DA NORD-EST

Sul comparto balcanico rimarrà attiva un'area di bassa pressione che tenterà di spingersi con moto retrogrado fino a lambire i versanti orientali della Penisola. Correnti fresche andranno ad affluire tra martedì e mercoledì, determinando un ulteriore calo termico, più avvertito sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali dove ci sarà anche maggiore variabilità.

Il clima sarà invece più estivo su gran parte del Nord e lungo le regioni tirreniche, ma sarà un caldo secco e quindi sopportabile. L'Italia risulterà quindi terra di confine con l'influenza della circolazione fresca dai Balcani che si farà sentire per diversi giorni, in particolare al Sud dove si protenderanno maggiormente le propaggini dell'onda depressionaria in quota.

Il promontorio anticiclonico sembra destinato a rimanere defilato troppo ad ovest anche nella seconda parte della settimana. Tra venerdì e sabato sembrano intensificarsi le infiltrazioni fresche ed instabili dai Balcani, che porteranno a maggiore instabilità anche sulle regioni settentrionali con l'arrivo di temporali anche forti non solo sulle Alpi, ma anche in Val Padana.

METEO LUNEDI' 25 MAGGIO, ANTICICLONE TEMPORANEAMENTE PIU' SOLIDO

In avvio di settimana il sole riconquisterà tutta Italia, a parte addensamenti imponenti sulle Alpi Marittime, sulle Alpi orientali, nonché sull'Appennino Meridionale a carattere del tutto isolato. La probabilità di qualche rovescio risulterà maggiore sulla fascia dolomitica e settori alpini friulani, fin verso le aree pedemontane.

METEO PIU' INSTABILE PER INFILTRAZIONI FRESCHE BALCANICHE

Fin da martedì si farà strada qualche insidia in più legata alla saccatura balcanica, che proverà marginalmente ad estendere la propria influenza instabile su parte dell'Italia. Annuvolamenti interesseranno ancora nelle ore più calde le Alpi e l'Appennino Meridionale, ma anche il medio versante adriatico con possibilità di qualche piovasco o rovescio.

L'anticiclone tenderà poi ulteriormente ad arretrare per metà settimana, favorendo così un parziale peggioramento fra mercoledì e giovedì. Si tratterà comunque di fenomeni fugaci e non troppo organizzati, con l'anticiclone che riuscirà a limitare gli effetti delle infiltrazioni instabili dai Balcani. Gli acquazzoni coinvolgeranno le aree montuose appenniniche e in parte anche alpine.

NUOVO CALO TERMICO IN SETTIMANA

Dopo un iniziale rialzo termico, le nuove infiltrazioni fresche dai Balcani porteranno ad un abbassamento termico, entro metà settimana, tra i versanti adriatici e il Sud Italia. L'afflusso d'aria fresca sembra destinato a proseguire fino al prossimo weekend, con il caldo che resterà lontano fino almeno a inizio giugno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'Italia resterà sotto tiro di ulteriori infiltrazioni d'aria fresca ed instabile anche per l'ultima parte della settimana, quando l'anticiclone sposterà i propri massimi dalle Isole Britanniche alla Penisola Scandinava. Un peggioramento, da confermare, potrebbe colpire il Nord, a causa di un impulso instabile più attivo in scivolamento poi sul resto dell'Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

