Meteo 7 giorni: FRONTE FREDDO verso Sud. TEMPORALI e temperature in diminuzione

METEO SINO ALL'8 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'autunno ci prova con uno sconquasso meteo in questo avvio d'ottobre, per il passaggio di un intenso fronte freddo arrivato dal Nord Europa, alimentato da masse d'aria fredda di matrice polare marittime. Le condizioni meteo sono bruscamente peggiorate in modo sostanzioso al Centro-Nord, ma la perturbazione è in rapida rotta verso il Meridione con l'aria fredda al seguito.

Meteo per domani, venerdì 4 ottobre. Fase di attesa prima di nuove piogge

Il cambiamento meteo è notevole, con possibili fenomeni temporaleschi di forte intensità in quanto il transito frontale sarà alimentato da aria polare di matrice marittima. Non mancheranno nemmeno delle grandinate, per i forti contrasti termici tra l'aria fredda in quota e l'aria ben più mite preesistente nei bassi strati

Il refrigerio si avvertirà su tutta la Penisola, al seguito del transito del fronte freddo con temperature in picchiata anche di oltre 10 gradi. Il calo delle temperature sarà più avvertito al Centro-Nord e soprattutto sui versanti adriatici, accentuato dal rinforzo dei venti. In men che non si dica siamo passati dall'estate all'autunno, con l'avvio di una fase meteo ben più dinamica.

Meteo da record anche in Italia: mai così caldo a Milano l'ultimo giorno di Settembre

NEL WEEKEND METEO ANCORA MOVIMENTATO

Sul finire della settimana osserveremo il tentativo di rimonta dell'anticiclone da ovest, ma non riuscirà a proteggere in modo efficace l'Italia. Nuove rapide perturbazioni, seppur a fasi alterne, condizioneranno il tempo nel corso del weekend, ancora veicolate da irruzioni d'aria fresca nord-atlantica.

Meteo con temperatura in forte diminuzione con burrasca

Per il momento stenterà ancora ad arrivare il classico autunno, visto che i fenomeni risulteranno ancora distribuiti in modo irregolare e saranno associati ad irruzioni d'aria fresca. Nel corso di domenica una perturbazione più intensa farà ingresso sul Nord Italia, con precipitazioni localmente intense in estensione poi alla Sardegna e alle regioni tirreniche.

Si innescherà un vortice ciclonico, con effetti maggiori al Centro-Sud ad inizio settimana. Anche questo fronte si inserirà da nord-nord/ovest, andando a scorrere sul bordo orientale dell'anticiclone che in questa fase tenderà di nuovo a defilarsi sull'Europa Occidentale. Il dato saliente sarà l'intrusione ulteriore e più massiccia di masse d'aria fredda dal Nord Europa.

EVOLUZIONE METEO: prima decade di Ottobre verso Autunno

METEO GIOVEDI' 3 OTTOBRE, MALTEMPO VERSO IL SUD ITALIA

La perturbazione a carattere freddo si sposterà verso il Sud Italia e Sicilia, con il suo carico di rovesci e temporali più organizzati e intensi su Campania, Calabria tirrenica e Salento. Dalla sera i fenomeni tenderanno ad attenuarsi a partire dalla Campania, dal Molise e dalla Puglia Settentrionale.

Meteo: Uragano Lorenzo: previste altezze onde record

Condizioni di bel tempo si avranno fin da inizio giornata su tutto il Nord, tranne qualche residuo fenomeno sulla Romagna in rapido assorbimento. Ampie schiarite prenderanno il sopravvento anche sul medio-alto versante tirrenico salvo rovesci sul Basso Lazio, mentre resterà instabile sulle Adriatiche con tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata.

METEO INSTABILE ANCHE PER IL WEEKEND

Le prime forti nevicate della Svezia: video meteo dell'inverno

Venerdì sarà una giornata di relativa tregua, con bel tempo ovunque e residui annuvolamenti all'estremo Sud. In giornata una nuova perturbazione si addosserà da nord all'Arco Alpino e per sabato si porterà al Centro-Sud, dopo aver saltato il Nord, con piovaschi e rovesci più probabili sull'area tirrenica. Un peggioramento ben più imponente è atteso da domenica sul Nord Italia.

TEMPERATURE IN NETTO CALO OVUNQUE

L'estate 2019 è stata la più calda di sempre

Avremo un clima decisamente autunnale sull'Italia. Subito dopo la perturbazione, con l'afflusso freddo al culmine, le temperature minime in diverse regioni potranno essere ad una cifra in diverse zone del Centro-Nord, anche in pianura. Il calo termico sarà maggiormente avvertito sui versanti adriatici e lungo le aree montuose. Un temporaneo rialzo termico è atteso nel weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il cambio di marcia dell'Autunno: serie di forti PEGGIORAMENTI METEO

Come anticipato, da domenica potrebbe giungere una nuova e intensa perturbazione nord-atlantica, in rapida evoluzione con associato un profondo vortice ciclonico alimentato da un nuovo afflusso d'aria fredda d'estrazione polare. Ci attendiamo maltempo ed anche le prime nevicate sui monti sulle Alpi e persino le cime dell'Appennino.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Meteo pessimo in Inghilterra: nubifragi e inondazioni, e si attende Lorenzo

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Meteo sud-est asiatico: grande caldo nel sultanato del Brunei

- AOSTA

- BARI

Meteo per domani, MALTEMPO si porta al Centro-Sud. Temperature in picchiata

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Meteo Sud Italia: piogge e temporali in arrivo

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina