Meteo Italia, l'ESTATE parte male: subito TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 3 GIUGNO

Dobbiamo ovviamente considerare, in premessa, che stiamo parlando di proiezioni meteo climatiche a lungo termine e visto il periodo dobbiamo andarci cauti. Siamo proiettati al passaggio stagionale, ricordiamoci difatti che l'Estate meteorologica inizierà il prossimo 1° giugno.

Guardando i modelli matematici di previsione possiamo confermare quanto emerso negli ultimi giorni, ossia che potrebbero esserci disturbi di varia natura capaci di dar luogo a un peggioramento importante. Non solo un peggioramento, potrebbe arrivare dell'aria fresca capace di far calare sensibilmente le temperature.

BOTTI, in tutti i sensi, di inizio ESTATE

Se qualcuno si sta domandando se un'eventuale esordio estivo di questo tenore è normale la risposta è sì, non ci sarebbe nulla di anomalo. Ma come detto in apertura, è un trend che andrà confermato cammin facendo perché come vedremo tra non molto sussistono differenze importanti tra i vari centri di calcolo.

Meteo Italia sino al 2 giugno, inizio ESTATE BURRASCOSO!

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo possiamo dire tranquillamente che l'Estate sta già iniziando. Perché dopo le insidie temporalesche settimanali, come previsto il weekend ci sta introducendo in un periodo di bel tempo. Bel tempo innescato dal consolidamento di un'area di Alta Pressione che dominerà su gran parte dell'Europa centro meridionale e occidentale, dispensando sole e temperature in rialzo.

A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, quando arrivò il promontorio anticiclonico africano, stavolta si tratta dell'Alta Pressione delle Azzorre. Ci sarà comunque una radice subtropicale, difatti le temperature sono destinate a orientarsi al di sopra delle medie stagionali.

Le massime, sulle nostre regioni, non faticheranno a superare localmente 30°C e in qualche località si potrebbe andare agevolmente al di sopra di questa soglia, ma non avremo gli eccessi di calore balzati agli onori della cronaca meteo.

INIZIO ESTATE A RISCHIO

Il cambiamento potrebbe manifestarsi già a partire dalla prossima settimana, allorquando una massa d'aria fresca dovrebbe prendere nuovamente possesso dell'Europa orientale e iniziare a lambire le nostre regioni orientali.

Fresco su caldo, quindi contrasti termici che inizierebbero a portarci dei temporali. Prima sulle adriatiche centro meridionali e al Sud, poi forse anche su altre regioni. Il forse è dettato dal fatto che dovremo valutare l'espansione del fresco verso ovest, quindi in direzione della parte più attiva dell'Alta Pressione (che comunque avrà una contrazione importante).

Guardando ancora oltre, direzione primi di giugno, non possiamo far altro che confermare il trend modellistico già esposto i giorni scorsi e in apertura d'articolo. Secondo i più autorevoli centri di calcolo una struttura depressionaria a carattere freddo dovrebbe prendere piede sull'Europa settentrionale, scivolando progressivamente verso sud.

L'aria assai fresca potrebbe puntare il Mediterraneo, ma ancora non è chiaro se si dirigerà verso la Penisola Iberica o se preferirà investirci direttamente. E' chiaro che la traiettoria esatta farà tutta la differenza del mondo, ma per il momento possiamo dirvi che la comunque l'inizio dell'Estate meteorologica potrebbe riservarci non pochi temporali.

IN CONCLUSIONE

Ormai ci siamo, ormai è quasi Estate ma le condizioni meteo sono ben distanti dalla stabilità definitiva. Un elemento di cui tener conto anche per la prima metà di giugno, che potrebbe riservare non poche sorprese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina