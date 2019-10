Meteo Italia ed Europa: FREDDO PRECOCE decisamente anomalo nei prossimi giorni

Siamo dinanzi a condizioni meteo piuttosto insolite per il periodo a livello continentale, con scambi meridiani (da nord verso sud e viceversa) molto accentuati che vedono, in questo frangente, gran parte d'Europa penalizzata da continui afflussi di masse d'aria fredda dalle latitudini polari.

Meteo Aeronautica 30 giorni: anomalie climatiche, specie prima fase

Un lago d'aria fredda si estende su tutta l'Europa Centro-Orientale, compreso in una saccatura il cui fulcro si trova sull'area baltico-scandinava. A favorire il riversamento dell'aria fredda verso sud è la contestuale presenza di una cellula anticiclonica tra Islanda e Mare di Norvegia.

L'Italia risente solo in parte di questi flussi freddi, in quanto si trova esattamente a metà strada fra infiltrazioni d'aria fresca da nord e le propaggini orientali di un anticiclone più mite che ritroviamo ad ovest, con clima particolarmente caldo sulla Penisola Iberica.

Il risveglio dell'Oceano Atlantico: ripercussioni meteo in Italia

Lo scenario non varierà più di tanto nel corso del weekend e per l'inizio settimana, con la saccatura fredda sempre ben presente sull'Europa Nord-Orientale e che farà sentire il suo influsso freddo ad un'ampia parte del Continente. Comunque, nella giornata di lunedì, con influenza anche in quella di martedì, è atteso il transito di una perturbazione che interesserà l'Italia, con fenomeni più marcati al Centro Sud, oltre che nel crinale alpino estero, dove sono attese forti nevicate sino a quote medie, forse sino a 1000 metri.

La neve farebbe la sua comparsa anche nei settori italiani, in particolare la Valle d'Aosta, la Valtellina, l'Alto Adige ed il Friuli, ma a quote più elevate.

METEO avvio settimana: irrompe nuovo FRONTE FREDDO. Maltempo e calo termico

Di contro la saccatura più occidentale, collegata alla Depressione d'Islanda, avrà un'influenza ben più marginale sull'Europa, in quanto sarà ancora defilata per l'insistenza di un corridoio d'alta pressione dalla Spagna verso il Mar di Norvegia.

Ne deriverà quindi un clima ancora piuttosto freddo in molte parti dell'Europa Centro-Orientale e i Balcani. In avvio di settimana anche l'Italia sarà interessata un pochino maggiormente dai nuovi flussi d'aria fredda, a seguito dell'evoluzione di un vortice ciclonico.

Verso cambio all'ORA SOLARE: nel 2020 la decisione sull'ABOLIZIONE

Le temperature saranno più basse della norma un po' su tutta Europa, ad eccezione della Spagna e del Portogallo. Tale situazione si spiega con il fatto che risulta al momento sfavorito il flusso mite oceanico, stante una Depressione d'Islanda un po' fiacca.

La goccia fredda: il massimo della difficoltà per le previsioni meteo

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Federico De Michelis

