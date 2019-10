Meteo Italia: ecco l'AUTUNNO, trend MALTEMPO

Dal punto di vista meteo, quando si può parlare di autunno vero in Italia?

Spesso l'opinione comune associa l'autunno a una giornata di pioggia, magari con cielo plumbeo e precipitazioni abbondanti: in realtà, questa caratteristica è diminutiva, poiché, per parlare di autunno vero a livello italiano ed europeo, non basta solo una giornata di pioggia (anche grigia e violenta), ma servono numerose giornate precipitative, su larga scala e con minimi di bassa pressione al suolo è di geopotenziale in quota.

In allegato sono mostrate due cartine meteo che porterebbero precipitazioni particolarmente abbondanti sul nostro paese: si nota la vasta area di geopotenziale più basso della media (valori gialli e verdi) a OVEST del nostro paese.

Attenzione però, non dappertutto, poiché, per conformazione italiana, non esiste un peggioramento dove possa piovere simultaneamente dalla Val d'Aosta alla Sicilia e dalla Sardegna alla Puglia.

Per parlare di autunno vero le precipitazioni dovrebbero essere di origine meridionale e pertanto coinvolgere maggiormente il Nord Italia e le aree tirreniche: quando invece gli ingressi vengono da nord-est piove molto sul Centro Italia, sulle adriatiche e al Sud, mentre rimane completamente tagliato fuori il Nord-Ovest.

Nel meteo a lungo termine, però, è prevista una fase molto piovosa per tirreniche e nordovest è un po' più asciutta per l'estremo Sud.

Meteo Italia: ottobrata, ma non fa caldo ovunque. I motivi

Meteo 15 giorni, parole d'ordine AUTUNNO. MALTEMPO Atlantico

Meteo 7 giorni: peggiora ad inizio settimana, in arrivo PIOGGE e TEMPORALI

Pubblicato da Davide Santini

