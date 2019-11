Meteo Italia: ECCESSIVO Maltempo tra oggi e domani, poi cambia

SITUAZIONE METEO ED EVOLUZIONE: un profondo vortice di bassa pressione in movimento verso il Tirreno sta già provocando una decisa fase di maltempo sulle estreme regioni del Nordovest. Quella di oggi infatti sarà davvero una giornataccia per queste zone, soprattutto sul Piemonte e la Liguria.

Tante piogge con accumuli abbondanti sono attese in particolare sul comparto centrale e del Ponente ligure, ma come detto anche sull'area più occidentale piemontese. Per tutta la giornata si avranno forti piogge, rovesci e parecchi nubifragi.

NEVE IN PIANURA al Nord, sale l'attesa. A fine novembre è successo nel 2008

Tra il pomeriggio e la sera altre forti piogge si spingeranno in seguito su tutte le aree tirreniche dalla Toscana, sul Lazio e verso sera anche sui litorali della Campania.

Altre piogge colpiranno seppur in modo meno importante il resto del Nord Italia, e in tarda serata anche alcuni tratti dell'estremo Sud specie la Sicilia e l'area ionica.

ACUTO MALTEMPO IMMINENTE, nubifragi e paura alluvione Liguria e Piemonte

Da segnalare che sul Piemonte e sulla Liguria le forti precipitazioni non si attenueranno prima della tarda sera e della notte. Questa ostinata insistenza del maltempo sarà dovuta al fatto che la perturbazione in atto non riuscirà a muoversi rapidamente verso levante, in quanto frenata dalla presenza di un campo di relativa alta pressione presente sulle regioni balcaniche.

Prestare dunque la dovuta attenzione per queste zone in quanto questo tipo di circolazione è alla base spesso di eventi alluvionali. Tuttavia, per gli avvisi e allerte meteo, vi invitiamo a seguire i canali ufficiali.

Meteo 7 giorni: inizia l'Weekend d'INTENSO MALTEMPO anche con NUBIFRAGI

Domenica invece la situazione andrà migliorando lentamente sul Nordovest, nel contempo peggiorerà severamente sul basso Lazio, le zone costiere della Campania, l'est della Sicilia e gran parte della Calabria. Su queste aree sarà una mattinata di intensi rovesci e nubifragi.

In seguito tutto si muoverà verso levante, e col passare delle ore sotto assedio di intense ed abbondanti precipitazioni saranno la Calabria e il sud della Basilicata.

Ma non finirà qui. Nel pomeriggio di domenica, l'ulteriore spostamento verso levante delle forti piogge, andranno a colpire la fascia adriatica del Centro e tutta la Puglia. Migliorerà il meteo al Nord Italia e sulla fascia tirrenica.

Il forte maltempo comincerà fortunatamente a perdere di energia nel corso della notte successiva, preludio ad un inizio di settimana, lunedì, all'insegna delle residue piogge al Sud e di un ulteriore miglioramento sul resto del Paese.

Meteo sino al 3 Dicembre, non esclusi FREDDO e NEVE a bassa quota e burrasche

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

L'inverno farà rumore

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina