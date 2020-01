Meteo Italia: è BOOM di CALDO fuori stagione, FREDDO dietro angolo

Dopo la parentesi praticamente invernale dei giorni scorsi, ora un promontorio di alta pressione sta già riportando un tipo di clima nuovamente distante dagli standard climatologici. Le TEMPERATURE infatti sono previste in generale aumento fino a toccare punte anche sopra media.

Vediamo dunque come si comporteranno i termometri nei prossimi giorni e nel corso del fine settimana.

Meteo: ALTA PRESSIONE fino inizio WEEKEND. Incombe ARIA FREDDA

Giovedì e venerdì saranno due giornate all'insegna di una vera e propria escalation dei termometri anche se non per tutti. Le temperature saliranno infatti sopra media soprattutto al Centro Sud dove ci attendiamo punte massime anche prossime ai 16-17°C come tra la Calabria e la Sicilia. Anche su alcuni tratti del Centro la colonnina di mercurio potrà elevarsi di parecchio toccando picchi intorno ai 13-14°C.

Farà eccezione invece il Nord dove, nonostante un aumento sui rilievi, le aree della Val Padana risentiranno di una maggior ingerenza della nebbia e delle classiche sacche d'aria fredda nei bassi strati. Su queste zone infatti, le temperature non riusciranno a salire mantenendosi decisamente più rigide rispetto al resto del Paese.

Meteo a 7 GIORNI: dall'Anticiclone a nuovo FREDDO con NEVE, vediamo dove

Ma questa ennesima parentesi di CALDO fuori stagione, potrebbe non durare a lungo. Dopo un sabato con valori termici praticamente stabili, ecco che da domenica le cose potrebbero nuovamente cambiare.

L'alta pressione presente sull'area mediterranea e sull'Italia, muoverà il suo baricentro verso il nord Europa. Una situazione molto simile a quella che abbiamo vissuto nel corso del precedente weekend, per intenderci. Ci attendiamo infatti l'arrivo di masse d'aria molto fredda innescate proprio dal movimento verso nord dell'Anticiclone.

Meteo 15 giorni, l'INVERNO di Gennaio prenderà forma

Tra il pomeriggio e la sera di domenica, venti molto freddi dai quadranti nord-orientali cominceranno ad intensificarsi su gran parte del Paese andando a concentrare comunque i loro maggiori effetti sui versanti adriatici e al Sud.

Sarà il preludio ad un inizio di settimana nuovamente di stampo invernale con temperature in brusca discesa su tutto il Paese. Il giorno dell'Epifania dunque, farà registrare con tutta probabilità valori nuovamente consoni alla stagione o addirittura sotto media sulle regioni del Sud.

Pubblicato da Piero Luciani

