Meteo Italia d'Autunno in pausa? RIBALTONE: Alta Pressione e caldo

L'evoluzione meteo: proprio quando sembrava che l'autunno fosse entrato con decisione sullo scenario climatico generale, ecco che all'orizzonte si intravede un cambio netto della circolazione. Un improvviso innalzamento del flusso instabile atlantico, lascerà strada aperta a un'area di alta pressione che nei prossimi giorni sarà sempre più protagonista del quadro meteo-climatico sull'Italia.

Dopo la perturbazione in transito tra la giornata di oggi e parte di domani, a partire da venerdì la pressione comincerà inesorabilmente ad aumentare. Le condizioni meteo attese per la vigilia del weekend saranno già orientate verso una ritrovata stabilità atmosferica, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi del Centro e del sud ma con basso rischio di pioggia.

Per il resto sarà il sole a dominare e con temperature che cominceranno già a guadagnare qualche bel punticino soprattutto al Nord.

Ma l'alta pressione si farà più evidente nel corso del weekend, quando su tutto il Paese il sole riuscirà a splendere quasi indisturbato sia sabato che domenica. Qualche nota stonata sarà dovuta e lievi disturbi possibili sulla Sicilia orientale, oltre che a qualche primo banco di nebbia in possibile formazione nottetempo e nelle prime ore del mattino sulla Val Padana.

Le temperature saranno in leggero ed ulteriore aumento con valori nuovamente prossimi ai 22-23°C su molte località del Centro Nord e fino a 25-28°C al Sud e sulla Sicilia.

Con l'inizio della nuova settimana lo scenario meteorologico generale dividerà in due il Paese. Il Nord dovrà fare i conti con un nuovo tentativo di abbassamento del flusso atlantico con qualche timido disturbo in più e con valori termici in lieve flessione.

Le regioni centro meridionali invece saranno coinvolte da un ulteriore escalation della pressione e del clima mite per effetto di venti caldi in risalita dal Nord Africa, attivati da una depressione in arrivo sulle isole delle Azzorre.

Tra lunedì e martedì della nuova settimana, le temperature massime potrebbero arrivare a toccare addirittura punte di 26-30°C all'estremo Sud e sulla due Isole Maggiori.

Difficile al momento ipotizzare quando potrà esserci un nuovo cambio della circolazione ed un ritorno a condizioni più consone al calendario. Attendiamo dunque nuovi aggiornamenti.

