Meteo 7 giorni: inizia a cambiare. MALTEMPO martedì con PIOGGE e TEMPORALI

Al momento l'anticiclone regala meteo ancora stabile su tutta Italia, con la colonnina di mercurio in lieve aumento su valori ben superiori alla norma. Il campo di alta pressione, alimentato da flussi subtropicali, tende però a spostare il proprio baricentro verso i Balcani e il Mediterraneo Centro-Orientale, a seguito di un affondo della circolazione perturbata verso la Spagna.

Ciò comporta un più marcato richiamo di masse d'aria calde di matrice sub-tropicali verso l'Italia. Questo scenario ci accompagnerà per tutto il weekend con temperature ben sopra la norma, ma gradualmente tende ad affluire anche aria più umida oceanica verso i settori più occidentali della Penisola. Il tempo quindi non sarà ovunque soleggiato.

Tale situazione si tradurrà in nuvolosità via via più consistente sul Nord-Ovest, aree prealpine, regioni tirreniche e Sardegna. Si tratterà essenzialmente di una nuvolosità marittima che andrà a sommarsi sulle coste alle foschie del mattino e in pianura alle nebbie in sollevamento. Sono attese anche le prime locali pioviggini.

PEGGIORAMENTO METEO, ANTICICLONE IN RITIRATA

Il declino dell'anticiclone si manifesterà in modo più concreto all'inizio della nuova settimana, quando l'alta pressione perderà ulteriore smalto con infiltrazioni umide da ovest sempre più pressanti. Ci sarà infatti l'avvicinamento di una saccatura di bassa pressione dall'Atlantico verso l'Italia.

Quest'aria umida precederà l'ingresso di una vera e propria perturbazione. Martedì dovrebbe giungere il ramo attivo dell'impulso perturbato con un peggioramento probabilmente più significativo sul Nord-Ovest e sull'alto Tirreno. Fenomeni localmente intensi riguarderanno la Liguria e l'Alto Piemonte.

Mercoledì ritroveremo la perturbazione tra il Nord-Est e parte del Centro-Sud, con le aree adriatiche e i settori ionici che risentiranno meno del peggioramento. Sarà solo un piccolo cenno d'autunno, in attesa di guasti meteo più organizzati. Ci sarà infatti a seguire una nuova parentesi anticiclonica, probabilmente non duratura.

METEO DOMENICA 13 OTTOBRE, CRESCENTI DISTURBI DA OVEST

Come anticipato, avremo i primi concreti effetti legati alle infiltrazioni d'aria umida da ovest, con nubi irregolari in accentuazione su Nord-Ovest, Prealpi, regioni tirreniche e Sardegna. Non si escludono pioviggini sull'est Sardegna, sulla Liguria centrale, localmente sul Basso Piemonte, ma anche tra Toscana ed Alto Lazio.

Per il resto avremo bel tempo, a parte velature. Nubi irregolari indugeranno ancora tra Calabria e Sicilia ionica, ma con fenomeni poco probabili. Presenza di foschie e nebbie nottetempo su pianure e valli del Centro-Nord. Le temperature saliranno ancora lievemente in Sardegna, al Nord-Est e settori ionici, mentre caleranno al Nord-Ovest e Toscana.

GUASTO METEO, PERTURBAZIONE DA MARTEDI'

Nella giornata di lunedì osserveremo un graduale ulteriore peggioramento, specie nella seconda parte del giorno, per le propaggini più avanzate dell'impulso perturbato nord-atlantico associato ad una depressione sul Regno Unito. Giungeranno quindi delle piogge, ancora deboli, tra estremo Nord-Ovest, alto versante tirrenico e Sardegna.

Sarà questo il preludio ad un generale peggioramento che, nella giornata successiva, coinvolgerà gran parte del Centro-Nord dell'Italia. Il tempo sarà più perturbato al Nord-Ovest con precipitazioni abbondanti, localmente a sfondo temporalesco sulla Liguria. Rovesci intensi raggiungeranno anche la Toscana, specie i settori costieri e settentrionali, ma anche l'Alto Lazio.

ARRIVANO VENTI SCIROCCALI, INIZIALE RIALZO TERMICO

Domenica sarà una giornata di tepore tardo estivo, con temperature che toccheranno picchi anomali persino fino a 28-30 gradi in alcune aree interne delle due Isole Maggiori e al Sud. Da inizio settimana i valori scenderanno sulle aree interessate dalle prime piogge, ma per una generale rinfrescata bisognerà attendere mercoledì.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le condizioni meteo perturbate si trasferiranno mercoledì sul Nord-Est e parte del Centro-Sud. Seguirà una nuova rimonta dell'anticiclone, probabilmente non in grado di durare. Per le grandi piogge ci sarà ancora da attendere, ma forse non troppo a lungo. Solo attorno al 20 ottobre potrebbe aversi una nuova ondata di maltempo dai connotati ancora più autunnali.

