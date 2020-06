METEO Italia: arriva il CALDO, andrà in crescendo! Ancora qualche TEMPORALE

METEO SINO AL 27 GIUGNO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Dopo settimane di meteo turbolento, caratterizzato peraltro da temperature spesso sotto la media, finalmente l'estate sbarca in grande stile sull'Europa Centro-Occidentale e sull'Italia, proprio in coincidenza con l'ingresso della bella stagione anche dal punto di vista astronomico con il solstizio d'Estate.

In questa fase l'anticiclone si sta espandendo sul Vecchio Continente fino ad agganciare l'area di alta pressione sulla Penisola Scandinava, mentre l'Italia si trova sul fianco orientale del promontorio anticiclonico. Residue infiltrazioni d'aria fresca, legate alla presenza di una goccia fredda sui Balcani, porteranno instabilità pomeridiana sull'Italia Meridionale.

Estate e CALDO AFRICANO: è tutto pronto per l'arrivo della canicola

Per effetto della risalita del promontorio anticiclonico, verrà sbarrata la porta per nuovi flussi instabili dall'oceano. Fin dai primi settimana l'anticiclone si espanderà maggiormente sull'Italia e andrà a consolidarsi sempre di più, con la conseguente attenuazione delle residue infiltrazioni d'aria fresca dai quadranti nord/orientali.

METEO ESTIVO NEL CORSO DELLA SETTIMANA, PRIMA ONDATA DI CALORE

Residui disturbi di poco conto persisteranno per la primissima parte della nuova settimana, soprattutto tra regioni appenniniche e Sud Italia. L'anticiclone in rinforzo sarà però garanzia di clima decisamente estivo, con temperature sopra la norma. Il caldo crescerà giorno dopo giorno e ci attende una settimana dove pian piano si patirà anche l'afa, soprattutto in Val Padana.

In generale, a livello continentale, non sarà l'Italia ad essere più direttamente colpita da questa prima ondata di caldo. Il caldo più forte, con le maggiori anomalie, si farà sentire sull'Europa Centro-Occidentale, ma anche più a nord tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava. In Italia le temperature saliranno un po' la media, peraltro non ovunque.

Interferenze d'aria fresca potranno lambire i settori adriatici ed il Sud, ma verso giovedì-venerdì anche sul Nord Italia, per effetto di un piccolo vortice che tenderà ad avanzare dall'Europa Carpatico-Danubiana. Sul finire della settimana il caldo è previsto in ulteriore accentuazione, sebbene non dovrebbe raggiungere livelli eccezionali, a causa di una più marcata fiammata africana.

METEO LUNEDI' 22 GIUGNO, ACQUAZZONI AL SUD E SOLEGGIATO ALTROVE

Lunedì ci saranno condizioni ancora di spiccata variabilità tra le regioni adriatiche e il Sud, per via di ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota convogliate dall'azione di un'area depressionaria posizionata sulla Penisola Balcanica. Ciò sarà causa di instabilità pomeridiana, con possibilità di acquazzoni soprattutto a ridosso dei rilievi.

I fenomeni saranno più probabili sulle zone interne di Molise, Puglia, Lucania, bassa Campania e Calabria. Il sole prevarrà sul resto d'Italia, salvo nubi irregolare e qualche rovescio possibile sulla Sicilia nord-orientale, ma anche sulle Alpi Orientali lungo le aree di confine. In serata fenomeni ovunque in attenuazione, tranne qualche ulteriore rovescio sulla Calabria.

ANTICICLONE SUGLI SCUDI, METEO PIU' STABILE

Da martedì il tempo tenderà a divenire via via più soleggiato anche al Sud, sebbene con il rischio di qualche piovasco o rovescio diurno sulle zone interne e montuose fra la Lucania e la Calabria. Il generale rinforzo dell'anticiclone sarà propizio a rendere il meteo sempre più stabile e caldo sul resto d'Italia.

Mercoledì sarà quindi una giornata assolata ovunque, salvo isolati brevi temporali di calore su entroterra calabro, est Sicilia e settori alpini. Per giovedì saranno da valutare gli effetti dovuti all'approssimarsi di un nucleo d'aria fresca dall'Europa orientale, che potrebbe portare meteo più instabile sul Nord-Est e localmente anche lungo la dorsale appenninica.

ONDATA DI CALDO, SENZA ECCESSI, MA PERSISTENTE

Farà via via più caldo nei primi giorni della settimana, quando la colonnina di mercurio salirà ben sopra la media del periodo su gran parte del Centro-Nord e sulla Sardegna. Le punte massime già mercoledì porteranno sfiorare picchi di 35°C sulla Valpadana centrale, la Sardegna e la Toscana. Tra giovedì e venerdì il caldo potrebbe lievemente ridimensionarsi al Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo un lieve cedimento dovuto al disturbo di un nucleo d'aria fresca sull'Est Europa, il promontorio anticiclonico si andrà di nuovo a consolidare verso il prossimo weekend, avvalendosi di un crescente contributo di correnti di matrice sub-tropicale che garantiranno anche clima più caldo, stavolta soprattutto tra regioni tirreniche, Sud e Isole Maggiori.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina