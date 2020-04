Meteo Italia: CALDO anomalo, ma tra Pasqua e Pasquetta qualche novità

METEO SINO AL 15 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Gran parte dell'Europa è alle prese con un possente campo di alta pressione coadiuvato da masse d'aria calda di matrice sub-tropicale. Il promontorio anticiclonico protegge efficacemente anche l'Italia Centro-Settentrionale, con temperature in ulteriore lieve aumento verso valori ben superiori alla norma stagionale.

Il caldo anomalo è assoluto protagonista anche in ampie parti dell'Europa Centro-Occidentale, con forti anomalie climatiche. Il coriaceo campo di alta pressione si rafforzerà ulteriormente sul Mediterraneo, in modo tale da proteggere l'intera Penisola e anche il Meridione, in precedenza lambito da lievi infiltrazioni d'aria fresca ed instabile da nord-est.

Meteo prossimi giorni sempre PIU' CALDO, con picchi fino a 25 gradi e oltre

Questa fase anticiclonica durerà ancora alcuni giorni e tale situazione produrrà il picco del caldo anomalo, proprio a ridosso del weekend pasquale tanto che i termometri saliranno fino a picchi di 25 gradi ed oltre specie sulle pianure del Nord Italia, con clima che sarà addirittura tipico di fine primavera. In Europa inizieranno delle manovre che porteranno a un cambiamento.

Esploderà il CALDO, in netto anticipo

TRA PASQUA E PASQUETTA L'ANTICICLONE PERDERA' QUALCHE COLPO

La circolazione andrà a mutare fin dall'inizio del lungo weekend pasquale, con un cambio d'assetto che vedrà l'anticiclone delle Azzorre tornare a puntare verso nord, in allungamento verso l'Islanda ed il Mare di Norvegia. In questo frangente, un nucleo depressionario scivolerà sul bordo orientale dell'anticiclone atlantico puntando prima le Isole Britanniche e poi la Spagna.

Gli effetti sull'Italia saranno limitati, in quanto l'anticiclone sub-tropicale si manterrà ancora prevalente, seppure andrà a mostrare un certo indebolimento, eroso ad ovest dalle infiltrazioni di aria umida collegate al vortice che si approfondirà sul comparto iberico. Ammassi nuvolosi tenderanno quindi a dirigersi verso l'Italia tra la Pasqua e la Pasquetta, ma piuttosto sfrangiati.

Nel contempo, aria fredda legata alla saccatura scandinava tenderà a sprofondare verso il Centro-Est Europa e potrebbe arrivare a lambire l'Italia tra martedì e mercoledì, con un moderato calo termico più avvertito sui versanti adriatici, pur senza altre conseguenze dal punto di vista meteo. Le temperature tenderanno a rientrare verso le medie previste per questo periodo.

METEO VENERDI' 10 APRILE, SOLEGGIATO SALVO NUBI IRREGOLARI AL SUD

Ci sarà un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, con maggiore stabilità anche all'estremo Sud. Limitati annuvolamenti potranno coinvolgere le coste del medio-basso versante tirrenico, a causa del progressivo ristagno d'aria più umida nei bassi strati. Da segnalare qualche foschia nelle valli ed in Pianura Padana nottetempo e al primo mattino.

DOMINIO ANTICICLONICO SINO A PASQUA, NUBI IN AVVICINAMENTO DA OVEST

Quella di sabato sarà un'altra bella giornata di sole un po' su tutta Italia, con clima da primavera inoltrata. Locali annuvolamenti sui rilievi potranno produrre difficilmente saranno in grado di produrre precipitazioni. Arriviamo alla Pasqua che partirà col sole, per poi vedere un aumento delle nubi verso la Sardegna e il Nord-Ovest, ma si tratterà di nuvolosità innocua di tipo medio-alto.

Si tratterà della parte più avanzata del fronte collegato alla depressione in approfondimento sull'Ovest Europa. Un ulteriore accentuazione della nuvolosità è probabile per la Pasquetta soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, ma senza alcun fenomeno se non qualche debole piovasco serale in Sardegna e poi localmente tra Toscana e Lazio.

CLIMA DA PRIMAVERA INOLTRATA, PUNTE DI OLTRE 25 GRADI

Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado su tutte le regioni, con caldo al Nord e parte del Centro dove le massime si porteranno su valori ben superiori alla norma, specie in Val Padana, tanto che tra venerdì e sabato si potranno avere picchi fino a 26 gradi. Per Pasqua è possibile un leggero calo termico sulle regioni occidentali, per l'arrivo di un po' di nubi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo la Pasquetta, un po' d'aria fredda potrebbe parzialmente lambire l'Italia, ma senza conseguenze se non un calo termico maggiormente avvertito sui versanti orientali. A seguire, entro metà settimana, ci sarà un nuovo rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale a riportare clima da tarda primavera.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

