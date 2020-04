Meteo Italia: caldo anticiclone africano, ma presto piogge e temporali

METEO SINO AL 23 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Siamo al culmine del dominio dell'anticiclone africano che, con la complicità di una depressione sulla Spagna, convoglia flussi d'aria piuttosto calda in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo Centrale. Le temperature sono quindi in ulteriore aumento e saliranno ancora per tutto il fine settimana, con clima in qualche caso da anticipo d'estate.

L'Italia beneficia in pieno dell'anticiclone, anche se il tempo non è sempre soleggiato per il passaggio di frequenti velature e stratificazioni, che peraltro hanno causato giovedì spettacolari aloni attorno al sole in molte parti dell'Italia. Siamo però agli sgoccioli di questo dominio anticiclonico, che sta per essere eroso dall'avanzata della depressione dall'Europa sud-occidentale.

Meteo prossima settimana FOLLE RIBALTONE, tra piogge e crollo temperature

Il vortice si metterà in moto nel weekend da ovest verso est tra il basso Mediterraneo e il Nord Africa, influenzando così il meteo anche su parte delle nostre regioni, con corpi nuvolosi più consistenti associati a qualche piovasco. Si intensificherà nel frattempo il flusso africano, che toccherà la fase acuta e trasporterà anche pulviscolo sahariano in sospensione in atmosfera.

PROSSIMA SETTIMANA METEO PIU' DINAMICO

Il campo anticiclonico nord-africano verrà spazzato via. Tra domenica e lunedì il peggioramento entrerà maggiormente nel vivo, in quanto la saccatura atlantica riuscirà a sprofondare verso il Marocco, attivando la formazione di una depressione secondaria tra Mediterraneo Occidentale e coste settentrionali algerine.

Il tempo tenderebbe così a deteriorarsi, con un'intensa perturbazione attesa giungere verso l'Italia, con maggiori effetti probabilmente al Centro-Sud. L'area ciclonica afromediterranea si contrapporrà ad un campo di alta pressione in rinforzo sul Nord Europa e ciò non deporrà certo a favore del meteo stabile sul Mediterraneo e sull'Italia.

Questo nuovo impianto sinottico andrà a caratterizzare l'ultima parte d'aprile. Il maltempo potrebbe quindi salire in cattedra nella prima parte della settimana, con piogge e temporali anche di una certa intensità. A complicare il quadro ci sarà anche l'arrivo d'infiltrazioni d'aria fredda in discesa dall'Europa Nord-Orientale, che andrà ad alimentare il vortice e causerà un calo delle temperature.

METEO SABATO 18 APRILE, PIU' NUBI E QUALCHE DEBOLE PIOGGIA

Entreranno in gioco infiltrazioni d'aria instabile afromediterranea, che trasporteranno banchi di nubi più spesse soprattutto lungo le regioni occidentali, sebbene di tipo medio-alto. Qualche piovasco o rovescio temporalesco è atteso giungere in Sardegna fin dal mattino e poi verso il medio versante tirrenico.

METEO IN ULTERIORE DETERIORAMENTO, ARRIVA MALTEMPO

Si apriranno le danze verso un peggioramento più deciso, con l'ingresso della parte attiva di un nuovo impulso instabile domenica su parte del Centro-Nord, con locali piogge e rovesci a carattere irregolare ancora tra Sardegna, parte del Centro Italia e localmente tra Campania, Molise e Puglia Centro-Settentrionale. Qualche precipitazione raggiungerà anche le Alpi Occidentali.

Sul resto d'Italia il tempo dovrebbe rimanere asciutto, in attesa poi di condizioni meteo più perturbate in avvio di settimana, quando un fronte più organizzato entrerà nel vivo sulle Isole Maggiori e sulla Calabria, in estensione anche alle regioni centro-meridionali tirreniche. Qualche precipitazione raggiungerà anche il Nord-Ovest, soprattutto Liguria e Piemonte.

CALDO SINO AL WEEKEND, POI TEMPERATURE IN CALO

Le temperature raggiungeranno valori particolarmente elevati nel corso del weekend, nonostante la presenza di nuvole, in quanto è atteso il picco dell'avvezione calda sahariana. Già lunedì avremo un calo termico generale dovuto al peggioramento e alla graduale attenuazione dei flussi sahariani che insisteranno ancora al Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una circolazione depressionaria metterà radici tra il Mediterraneo e il Nord Africa ad inizio settimana, con ripercussioni anche sull'Italia. Oltre all'instabilità, vedremo poi un certo calo delle temperature, a causa di infiltrazioni più fredde che si approssimeranno dall'Europa Nord-Orientale. La colonnina di mercurio calerà in modo più vistoso lungo i versanti adriatici.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

