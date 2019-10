METEO: invasione sahariana. CALDO AFRICANO con punte oltre 30 gradi

Il clima è già fin d'ora particolarmente mite, con le temperature che sono risalite sia per effetto del soleggiamento che per correnti che tornano a disporsi meridionali. L'accentuazione di questo flusso da sud farà salire ulteriormente la colonnina di mercurio su valori ben oltre la media.

Questo riscaldamento si avvertirà nel weekend soprattutto al Centro-Sud ed Isole Maggiori, in quanto si intensificherà l'apporto d'aria di provenienza nord-africana, con venti di scirocco che diveranno anche sostenuti sui settori di ponente.

Avremo di nuovo CALDO ESAGERATO per ottobre. Temperature in forte aumento

L'affondo di una profonda depressione sulla Penisola Iberica favorirà la risalita di aria molto calda dal nord Africa facendo impennare ancora di più la colonnina di mercurio. Quest'aria calda andrà ad alimentare un promontorio anticiclonico sub-tropciale posizionato tra i Balcani e il Mediterraneo Centro-Orientale.

Il caldo non si avvertirà al Nord e soprattutto al Nord-Ovest, dove per via del maltempo ci potranno essere anche flessioni di temperatura. Avremo quindi un'Italia sostanzialmente divisa, con autunno su alcune parti dell'Italia Occidentale e clima tardo estivo, per più giorni, su gran parte del Centro-Sud.

Il flusso caldo pare destinato a proseguire, perchè si verrà a creare una situazione di blocco, con l'alta pressione sub-tropicale che si opporrà all'avanzata della depressione iberica. In tal modo questi flussi caldi dal Nord Africa persisteranno, acuendosi, anche all'inizio della prossima settimana.

Il clima più caldo è atteso sulle Isole Maggiori e specie in Sardegna, con punte isolate di oltre 30 gradi sull'interno. Picchi di 26-27 gradi si potranno raggiungere sull'interno del Sud Peninsulare, ma anche sulle aree centrali tirreniche.

