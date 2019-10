Meteo Italia, brusco PEGGIORAMENTO con Forti Piogge e Temporali

Evoluzione meteo: cede la struttura dell'alta pressione nord africana ed il meteo subisce un brusco PEGGIORAMENTO su alcune regioni d'Italia. In queste ore sono già evidenti i segnali del cambiamento, e nel corso della giornata forti piogge e temporali diverranno via via sempre più importanti.

Sotto osservazione saranno inizialmente le regioni del Nordovest dove forti rovesci anche temporaleschi colpiranno il comparto alpino occidentale, tutta la valle d'Aosta, l'alto Piemonte e la Liguria. Su queste zone sono attese precipitazioni a tratti anche abbondanti.

Meteo Italia 7 giorni: intensa perturbazione per oggi, TEMPORALI anche forti

La situazione meteorologica peggiorerà rapidamente anche su alcuni tratti del Centro, segnatamente sulla Toscana con rischio di forti rovesci e temporali concentrati in particolare sulle coste più settentrionali.

Ma col passare delle ore il maltempo guadagnerà strada su tutto il resto del Nord colpendo dunque anche il settori orientale, ma insistendo ancora sul Nordovest, la Liguria di centro levante, tutta la Toscana fino all'Umbria e al Nord del Lazio. Qualche piovasco, con temporali, potrà bagnare inoltre la Sardegna.

METEO per domani, martedì 15 ottobre. FORTE MALTEMPO al Centro-Nord

In serata il meteo comincerà a dare segnali di miglioramento sul Piemonte e sulla Liguria mentre insisteranno ancora rovesci e temporali sul resto del Nord in particolare sui comparti nord della Val Padana, su tutta l'area alpina e prealpina e a scendere su Toscana, Umbria e Lazio.

Il forte PEGGIORAMENTO non riuscirà invece ad estendere la sua negativa influenza sulle regioni adriatiche e al Sud dove il quadro meteo si manterrà decisamente più tranquillo.

Meteo Italia 15 giorni, possibilità di BURRASCHE autunnali e calo temperatura

Sul fronte termico ci attendiamo ovviamente una diminuzione nei valori massimi nelle aree raggiunte dal brutto tempo.

La fase di intenso maltempo comincerà poi a perdere di energia già nel corso delle successiva notte ma soprattutto dalla mattinata di mercoledì. Residui piovaschi tuttavia, insisteranno in mattinata sul Triveneto, sulla dorsale appenninica del Centro, sui litorali laziali e su quelli settentrionali della Campania.

Tendenza meteo lungo termine: l'Autunno fa sul serio

Questo rapido e generale miglioramento si farà ulteriormente strada nel corso della giornata preludio ad un aumento della pressione che ci regalerà un giovedì più tranquillo per tutti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Autunno e fenomeni meteo violenti: il legame

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

