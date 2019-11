Meteo Italia: Autunno pieno, ecco le super piogge

Il meteo di tutta la prima decade di novembre non lascia spazio a dubbi: è e sara autunno pieno, praticamente tutti i giorni.

In questo ultimo mese del trimestre autunnale ci sarà un grosso carico di piogge per molte zone del nostro paese, anche quelle cui non erano state molto coinvolte nel mese di ottobre.

Meteo Italia 15 giorni, è l'ora del giubbotto e dell'ombrello: MALTEMPO

La cartina mostra le precipitazioni previste per i prossimi 7 giorni: si possono nuotare aree con ingenti quantitativi pluviometrici, dettati dal continuo susseguirsi di fasi meteo instabili.

METEO DOMENICA, previsioni di forte maltempo. Ecco le zone più colpite

Saranno pochissimi gli spazi soleggiati, soprattutto al Centro e al Nord Italia, mentre al Meridione ci sarà qualche possibilità in più di sereno, soprattutto sulle aree meno coinvolte che sono le Adriatiche del Sud.

Tutti i modelli meteo sono concordi nel vedere frequenti fasi di maltempo, con possibili precipitazioni anche di forte intensità nelle aree soggette al fenomeno dello stau, cioè precipitazioni molto intense a ridosso dei rilievi.

Meteo sino 8 Novembre: ondate di MALTEMPO, viavai di perturbazioni sull'Italia

Queste ultime sono principalmente il Levante Ligure, l'alta Toscana e il Nord-Est montano, ma anche tutto il resto del Centro-Nord sarà alle prese con precipitazioni abbondanti, così come tutte le regioni tirreniche.

Pubblicato da Davide Santini

