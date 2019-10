Meteo 7 giorni: AUTUNNO decolla. Fresco e altre PERTURBAZIONI nel weekend

METEO SINO AL 9 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo ha assunto un volto più autunnale sull'Italia, dopo la lunga scia di tarda estate che ci ha accompagnato per tutto fine settembre. Un fronte perturbato insiste sulle regioni centro-meridionali, alimentato da masse d'aria fredda di matrice polare marittima. Inevitabilmente non sono mancati fenomeni temporaleschi, visti i contrasti termici in gioco.

Abbiamo quindi avuto locali nubifragi, grandinate e persino trombe d'aria. Tra l'altro il calo termico, con temperature che sono crollate in picchiata di oltre 10 gradi, ha portato la prima neve sulle cime appenniniche più alte dell'Abruzzo. In men che non si dica siamo passati dall'estate all'autunno, con l'avvio di una fase meteo piuttosto movimentata

La perturbazione è destinata comunque ad allontanarsi per venerdì, lasciando in eredità una leggera instabilità sul Sud Italia. Il tentativo di rimonta anticiclonica da ovest non avrà però buon esito, in quanto questa sarà solo una tregua, con nuove perturbazioni in arrivo da nord-ovest, lungo il corridoio nel quale andranno a scorrere correnti fresche ed instabili nord-atlantiche.

METEO ANCORA INCERTO NEL WEEKEND, PERTURBATO LUNEDI'

Nuove rapide perturbazioni, seppur a fasi alterne, condizioneranno il tempo nel corso del weekend, ancora veicolate da irruzioni d'aria fresca nord-atlantica. L'alta pressione delle Azzorre non riuscirà a spingersi con decisione verso l'Italia, per la persistenza sull'Europa Centrale di una vasta saccatura fredda.

Un nuovo fronte perturbato molto debole giungerà sull'Italia alla fine di venerdì, per poi transitare sabato ma con precipitazioni modeste, concentrate al Centro-Sud. Da domenica sera una perturbazione più intensa farà ingresso sul Nord Italia, con precipitazioni in estensione poi alla Sardegna e alle regioni centrali.

Ci attendiamo l'approfondimento un vortice ciclonico, con effetti maggiori al Centro-Sud ad inizio settimana. Anche questo fronte si inserirà da nord-nord/ovest, andando a scorrere sul bordo orientale dell'anticiclone che in questa fase tenderà di nuovo a defilarsi sull'Europa Occidentale. Il dato saliente sarà l'intrusione ulteriore e più massiccia di masse d'aria fredda dalle alte latitudini.

METEO VENERDI' 4 OTTOBRE, BREVE TREGUA SOLEGGIATA

Come anticipato sarà una giornata di relativa pausa, con bel tempo ovunque e residui annuvolamenti all'estremo Sud. L'instabilità si farà sentire tra Puglia centro-meridionale, bassa Calabria e Sicilia Settentrionale, con qualche piovasco mattutino in rapida dissipazione entro il pomeriggio.

In giornata una nuova perturbazione si addosserà da nord all'Arco Alpino, con deboli nevicate in quota sull'Alto Adige, specie sui valichi di confine. Le nubi aumenteranno anche su parte della Val Padana, poi entro sera su Liguria, Toscana e Umbria, ma senza particolari fenomeni a parte dei piovaschi dalla notte.

METEO WEEKEND, TRA SCHIARITE E NUOVE PERTURBAZIONI

La nuova debole perturbazione per sabato si porterà al Centro-Sud, dopo aver saltato il Nord, con piovaschi e rovesci più probabili sull'area tirrenica tra Campania e Calabria. Un peggioramento ben più imponente è atteso nel corso di domenica sul Nord Italia, con qualche pioggia sparsa dalla sera. In nottata irromperà il maltempo, per l'ingresso della parte attiva del fronte.

CLIMA PUNGENTE, LIEVE RIALZO TERMICO NEL WEEKEND

Atteso un ulteriore calo delle temperature, con i valori minimi che in diverse regioni potranno essere ad una cifra in diverse zone del Centro-Nord, anche in pianura. Il calo termico sarà maggiormente avvertito sui versanti adriatici. Un temporaneo rialzo termico è atteso nel weekend, ma poi ad inizio settimana arriverà un nuovo consistente calo delle temperature.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Avremo un avvio di settimana movimentato e di stampo autunnale, per la nuova e intensa perturbazione nord-atlantica, in rapida evoluzione con associato un profondo vortice ciclonico alimentato da un nuovo afflusso d'aria fredda d'estrazione polare. Ci attendiamo maltempo ed anche le prime nevicate sui monti sulle Alpi e anche in Appennino, con venti in netto rinforzo.

Pubblicato da Mauro Meloni

