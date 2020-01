Meteo Italia: arriva un po' di FREDDO per Epifania, NEVE al Sud. Poi novità

METEO SINO AL 9 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Resiste l'anticiclone sull'Italia, con condizioni meteo di generale stabilità, anche se si intravedono i primi cenni di cambiamento. Correnti umide occidentali tendono a scorrere verso il Centro Europa, erodendo gradualmente l'anticiclone con progressivo rinvigorimento di una depressione fredda sulla Penisola Scandinava.

Il campo di alta pressione è destinato a perdere ulteriormente smalto a breve, con massimi di pressione che si sposteranno, almeno temporaneamente, sul Nord Atlantico a ridosso delle Isole Britanniche. Si aprirà così la strada per la discesa di correnti più fredde legate ad una saccatura che punterà l'Europa Sud-Orientale.

L'inverno tornerà quindi a vivacizzarsi e avremo per il weekend questo ingresso d'aria fredda, che coinvolgerà principalmente le regioni adriatiche e quelle del Sud Italia. Gli effetti saranno soprattutto legati ad un calo termico, dalla modalità abbastanza simili a quelle dell'irruzione artica avuta a fine anno.

BEFANA INVERNALE, POI DI NUOVO ANTICICLONE IN RINFORZO

Lo spostamento dell'anticiclone verso ovest favorirà lo sprofondamento di una massa d'aria molto fredda sull'Est Europa. L'impulso artico lambirà appena l'Italia tra la domenica e l'Epifania, facendo tornare condizioni meteo più invernali, ma sarà molto rapido. I fenomeni associati al fronte artico saranno sporadici, in quanto mancheranno importanti contrasti e la vorticità resterà bassa.

Il nucleo freddo in quota si terrà più distante, relegato verso l'Egeo. Ciononostante, ci sarà qualche fenomeno a carattere nevoso fino a quote molto basse all'estremo Sud. Sul resto d'Italia il bel tempo non subirà intoppi e avremo solo un moderato calo termico. Il ricambio d'aria dovrebbe parzialmente attenuare le nebbie sulle pianure del Nord.

Da martedì 7 gennaio l'anticiclone sub-tropicale tornerà a spingere verso l'Italia, allontanando il freddo e riproponendo condizioni di stabilità e con clima molto mite. Le temperature riprenderanno quindi ad aumentare, ma soprattutto si ripresenteranno le nebbie fitte sulle pianure del Nord e sulle valli del Centro Italia.

METEO SABATO 4 STABILE, PEGGIORA DALLA NOTTE SU ADRIATICHE

Sarà una giornata ancora nella quale regnerà la stabilità grazie al dominio anticiclonico, che però vedrà nebbie ancora fitte in Val Padana soprattutto al mattino. Addensamenti nuvolosi sono previsti sul Basso Tirreno con qualche pioviggine in Calabria e Sicilia. Dalla sera le nubi aumenteranno sulle Alpi Orientali per l'addossarsi del fronte nordico, con qualche nevicata sui settori di confine.

Gli effetti del fronte freddo scandinavo giungeranno poi nella notte tra sabato e domenica. Piovaschi si avranno tra Abruzzo, Molise e Puglia nella notte tra sabato e domenica. Deboli nevicate a quote molto basse si potranno avere sulle zone d'entroterra, soprattutto dell'Abruzzo, con venti che rinforzeranno dai quadranti settentrionali soprattutto sul basso versante adriatico.

METEO DOMENICA INSTABILE E PIU' FREDDO SU ADRIATICHE E SUD ITALIA

Avvio di giornata nel segno della variabilità tra Abruzzo, Molise e qua e là su gran parte del Sud, con piovaschi e nevicate sui rilievi fino in collina, ma anche a basa quota. Nel corso della domenica l'instabilità si attenuerà e si andrà a localizzare tra Puglia Salentina e Calabria ionica, ancora con qualche nevicata a quote molto basse, ma in attenuazione dalla tarda serata.

CALO DELLE TEMPERATURE, TORNERANNO LE GELATE

Già ad inizio weekend avremo una tendenza ad un calo termico, a partire dalle Alpi, per l'affacciarsi delle correnti più fredde dal Nord Europa. Poi domenica il rapido impulso d'aria fredda scandinava porterà un generale calo termico con vento, più avvertito tra Adriatiche e Sud. Il freddo persisterà per l'Epifania, con ritorno anche di gelate notturne. Poi a inizio settimana tornerà il clima mite.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A seguito del freddo della Befana, l'anticiclone tornerà a rafforzarsi sull'Italia con un nuovo respiro d'aria mite subtropicale in quota. Il clima potrebbe mantenersi ben poco invernale per tutto il resto della settimana, in quanto non sembrano profilarsi novità fino al 10/12 gennaio. La nuova stagnazione dell'aria nei bassi strati favorirà le nebbie, specie sulle pianure del Nord.

