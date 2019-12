Meteo Italia: anticiclone per NATALE e SANTO STEFANO, poi irrompe il FREDDO

METEO SINO AL 30 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Si rafforza l'anticiclone sull'Italia, con il bel tempo che è tornato protagonista quasi ovunque, stante l'espansione da ovest di un campo di alta pressione. L'area di bassa pressione dei giorni passati è ormai traslata verso levante, lasciando in eredità ancora una residua circolazione di sostenute correnti nord-occidentali.

L'influenza dell'anticiclone si farà più evidente nel corso della settimana e quindi il Natale sembra preannunciarsi all'insegna di prevalenti condizioni di bel tempo. L'Italia si troverà in parte ai margini, non del tutto protetta dall'anticiclone. Qualche disturbo lambirà il Sud, oltre alle Alpi confinali per l'ammassarsi di nuvolosità dovuta alle correnti settentrionali.

Le temperature, pur in lieve calo, si manterranno sopra la media. Le feste di Natale trascorreranno quindi ancora con clima decisamente poco invernale, in linea con quello è stato finora il mese di dicembre 2019 non solo in Italia, ma anche in gran parte dell'Europa. Il rinforzo dell'anticiclone trae giovamento dalla spinta di un promontorio subtropicale.

RAPIDO IMPULSO FREDDO A FINE ANNO

L'Italia resterà sul bordo orientale dello stesso anticiclone e quindi esposta, in prospettiva, a crescenti interferenze d'aria fredda. Ci sarà quindi inizialmente lo scorrimento di correnti settentrionali, che traghetteranno man mano masse d'aria più fresca dal Nord Europa, fino all'ingresso più incisivo di un impulso artico a partire dal 28 dicembre.

Questo nucleo d'aria fredda risulterà diretto verso i Balcani e lambirà parte dell'Italia, determinando un cedimento della pressione con qualche ripercussione sui versanti centro-meridionali adriatici e soprattutto sul Sud Italia. Non sarà un raffreddamento eccezionale, ma almeno su queste zone le temperature scenderanno un po' sotto la media.

L'afflusso d'aria fredda non dovrebbe però protrarsi a lungo, raggiungendo il culmine tra il 29 e il 30 dicembre. Avremo un autentico braccio di ferro fra l'anticiclone e la corrente d'aria fredda per tutta l'ultima parte dell'anno. Tra San Silvestro e Capodanno una nuova spinta verso est dell'anticiclone potrebbe smorzare l'irruzione fredda, deviandola verso l'Europa Sud-Orientale.

Ci sarà prevalente stabilità al Nord, con sole in Val Padana mentre nubi irregolari, anche consistenti, indugeranno sulle Alpi altoatesine, con residue nevicate al mattino oltre i 1000 metri e tendenza a successiva attenuazione dei fenomeni. Il bel tempo dominerà anche al Centro-Sud, ma con soleggiamento non ovunque.

Addensamenti si attarderanno in particolare tra nord-est Sicilia e Calabria tirrenica, con piovaschi in genere di debole intensità, ma in attenuazione. Su queste zone ci sarà un miglioramento, mentre tra la sera e la notte le nubi aumenteranno sulla Puglia con qualche piovasco sulle coste centro-settentrionali e sul Gargano.

ANTICICLONE IN CONSOLIDAMENTO PER SANTO STEFANO

Poche novità per il 26 dicembre, con l'alta pressione in rinforzo a favorire tempo in gran parte stabile e soleggiato, se si fa eccezione di un po' di variabilità tra medio e basso versante adriatico, dove non è escluso qualche piovasco in miglioramento in giornata. Disturbi nuvolosi non mancheranno nemmeno sul basso versante tirrenico, ma senza fenomeni significativi.

GRADUALE CALO TERMICO, VERSO CLIMA PIU' FREDDO

Ci sarà un netto ridimensionamento del caldo anomalo avuto negli ultimi giorni. Persisteranno venti di maestrale al Centro-Sud, mentre da Santo Stefano giungerà aria più fresca da nord-nord/est. Un impulso d'aria artica determinerà un ulteriore raffreddamento tra Adriatiche e Sud, specie tra il 28 e il 29 dicembre.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La tendenza verso fine anno vedrà un richiamo d'aria fredda verso l'Europa Centro-Orientale, con possibile marginalmente coinvolgimento di parte dell'Italia, specie le regioni adriatiche ed il Sud, con anche un po' d'instabilità e qualche nevicata in collina. L'anticiclone dovrebbe poi nuovamente spingere da ovest e irrobustirsi da San Silvestro, per un Capodanno più soleggiato e mite.

