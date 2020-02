Meteo Italia: ANTICICLONE e CALDO primaverile. Vediamo quanto durerà

METEO SINO AL 20 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il rapido transito perturbato, il meteo si appresta a tornare stabile sul Mediterraneo Centrale e sull'Italia per il ritorno dell'anticiclone. Già da sabato l'alta pressione riconquisterà tutta Italia e sarà l'ennesima rimonta anticiclonica coadiuvata da un respiro caldo sub-tropicale, con temperature che risaliranno e si porteranno ben oltre la norma.

Il promontorio anticiclonico verrà spinto alle nostre latitudini da un nuovo ciclone atlantico molto profondo, denominato Dennis, che transitando a latitudini settentrionali riporterà maltempo e forti venti di tempesta prima sul Regno Unito, poi anche tra Francia, Germania, zone baltiche e Scandinavia. In Italia invece non avremo effetti e l'anticiclone dominerà in modo indisturbato.

La fase anticiclonica, come le tante di quest'inverno, deriverà da uno schema che si potrebbe definire ormai ripetitivo. Le espansioni dei promontori anticiclonici alle nostre latitudini si contrappongono alle forti depressioni in evoluzione sul Nord Europa. Tale situazione dà luogo a intensi flussi zonali ed è conseguenza del Vortice Polare sempre estremamente energico.

IN SETTIMANA CEDIMENTO ANTICICLONICO E INFILTRAZIONI FREDDE

Il potente anticiclone del weekend, responsabile di bel tempo ed aria primaverile, non sembra destinato a durare troppo a lungo, tanto che già alla fine di domenica avremo dei primi piccoli disturbi che andranno a puntare le regioni di Nord-Ovest e l'Alta Toscana, a causa di nuove infiltrazioni d'aria umida dai quadranti sud/occidentali con nuvolosità in aumento.

Questi disturbi potrebbero poi accrescersi ad inizio settimana, con anche associate delle piogge, sebbene deboli e localizzate su alcune parti del Nord e della Toscana Settentrionale. In questa fase le temperature caleranno solo al Nord-Ovest, laddove ci saranno più nubi, mentre saliranno ancora e si mostreranno pienamente primaverili soprattutto sui versanti adriatici e al Sud.

Poi ci sarà un cambiamento a metà settimana, con l'indebolimento dell'anticiclone ed aria più fredda di matrice norvegese che potrebbe raggiungere l'Italia, favorendo una certa variabilità e soprattutto un calo delle temperature verso valori invernali. Non è esclusa qualche spruzzata di neve fino a quote localmente collinari in Appennino, poi nel weekend dovrebbe tornare l'alta pressione.

METEO SABATO 15 FEBBRAIO, RITORNA BEL TEMPO INCONTRASTATO

La rimonta dell'anticiclone sarà evidente un po' ovunque, con una giornata decisamente improntata al bel tempo un po' ovunque. Da segnalare foschie e qualche isolato banco di nebbia in Val Padana specie sulle basse pianure lungo il corso del fiume Po, ma in rapido sollevamento nelle ore centrali della giornata.

Non mancheranno degli addensamenti residui innocui, in particolare nella prima parte della giornata, sul medio-basso versante adriatico e sul Sud Appennino, ma senza fenomeni di rilievo. Le schiarite prenderanno poi definitivamente il sopravvento anche su queste regioni, per via del rinforzo del campo d'alta pressione.

METEO CAMBIA, CON PRIME LIEVI INFILTRAZIONI UMIDE ATLANTICHE

Tempo stabile e soleggiato sarà protagonista un po' ovunque sull'Italia, salvo velature innocue e qualche addensamento di poco conto tra la Sicilia e la Calabria. Attese nebbie in Val Padana nelle ore più fredde, in successivo sollevamento. Nella seconda parte della giornata qualche infiltrazione d'aria umida porterà ad un aumento della nuvolosità tra Liguria ed Alta Toscana.

Saranno possibili deboli pioviggini entro sera a ridosso dei rilievi. Lo scenario non cambierà tanto in avvio di settimana, se non una maggiore diffusione della nuvolosità al Nord. Piogge interesseranno ancora la Liguria centro-orientale e l'Alta Toscana, più isolate tra est Piemonte, ovest Lombardia e Friuli. Un fronte più consistente dalla Francia tenderà ad addossarsi alle Alpi.

TEPORE NEL WEEKEND, NUOVA PRIMAVERA

Un generale rialzo termico è atteso nel fine settimana, a causa dell'anticiclone che riporterà aria mite subtropicale oceanica. L'aumento termico si manifesterà soprattutto nei valori massimi, mentre le temperature notturne subiranno localmente delle flessioni per la serenità del cielo. A seguire, le temperature scenderanno a partire dal Nord, in attesa di interferenze d'aria fredda più decise.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un graduale deterioramento dell'anticiclone si verificherà già nei primi giorni della settimana, con infiltrazioni d'aria umida che gradualmente si porteranno anche verso il Centro Italia. Successivamente, interverranno masse d'aria più fresche dal Nord Europa, con calo termico a metà settimana più accentuato sulle Alpi e al Centro-Sud. Tornerà la neve sui rilievi, anche in Appennino.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

