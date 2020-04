Meteo Italia: torna l'anticiclone, dal FREDDO al CALDO. Ma non durerà

METEO SINO AL 20 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE

Un veloce impulso perturbato a carattere freddo sta transitando sull'Italia Centro-Meridionale, seguito da correnti settentrionali di Bora e Grecale che sono causa di un generale calo delle temperature, decisamente avvertito dopo il caldo che ha imperversato fino alle festività pasquali soprattutto sul Nord Italia, dove le temperature hanno spesso superato i 25 gradi.

Ora le temperature sono in crollo anche di 6/8 gradi e tendono a riportarsi nella media del periodo. L'aria fresca mercoledì dilagherà su gran parte d'Italia, con le temperature che caleranno ulteriormente soprattutto al Sud. Un po' ovunque i valori resteranno sotto la soglia dei 20 gradi, tranne che in Sardegna dove non riuscirà a farsi sentire l'irruzione fredda.

METEO d'Inverno alle porte d'Italia, ma in settimana anche l'Africa

Al seguito della perturbazione e dell'aria fredda al seguito, l'anticiclone subtropicale tornerà sull'Italia, riportando tempo stabile e con temperature in progressivo aumento a partire dal Nord e dalle regioni del versante tirrenico. Il rinforzo dell'alta pressione verrà incentivato dalla presenza di un vortice ciclonico sul Vicino Atlantico, appena ad ovest della Penisola Iberica.

ANTICICLONE AFRICANO RIPORTERA' CALDO SULL'ITALIA

Il bel tempo tornerà rapidamente in auge sull'Italia e con esso il clima da piena primavera, se si considera che fin da giovedì la colonnina di mercurio risalirà di nuovo un po' dappertutto e soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, a causa del nuovo rinforzo dell'anticiclone che si avvarrà di un respiro d'aria calda subtropicale.

Si attende un crescente afflusso di correnti provenienti dall'entroterra nord-africano, che determineranno un'ondata di calore simil estiva. Le temperature andranno ad innalzarsi al di sopra della norma, con caldo più forte sulle Isole Maggiori, tanto che sul finire della settimana si potrebbero misurare punte termiche anche di stampo estivo.

La parentesi di meteo stabile e caldo non dovrebbe risultare duratura, tanto che già ad inizio weekend si sentiranno gli effetti dell'avvicinamento da ovest di una perturbazione collegata al vortice a ridosso dell'Iberia. Il tempo tenderebbe così a peggiorare nel corso del weekend, con maltempo che si farebbe sentire anche per l'inizio di settimana, quando caleranno le temperature.

METEO MERCOLEDI' 15 APRILE, TORNA OVUNQUE IL SOLE

Il tempo migliorerà un po' ovunque, a parte residui annuvolamenti tra il medio-basso versante adriatico e parte del Sud Peninsulare. Qualche residua sporadica precipitazione non è esclusa, sul Salento e l'alta Calabria ionica. Sul resto d'Italia avremo sole dominante, tranne residue nubi a ridosso delle aree alpine e prealpine dell'Italia del Nord-Ovest.

ULTERIORE RIMONTA DELL'ANTICICLONE AFRICANO

Avremo un consolidamento ulteriore dell'anticiclone, che garantirà tempo stabile e soleggiato un po' ovunque. Deboli infiltrazioni d'aria umida d'origine atlantica potranno convogliare delle nubi verso le Alpi Occidentali, ma senza fenomeni associati. Qualche velatura raggiungerà le due Isole Maggiori, in particolare la Sardegna meridionale.

Nella giornata di venerdì 17 aprile inizieranno a manifestarsi i primi segni di cambiamento, legati all'avvicinamento della perturbazione legata al vortice sulla Spagna. Le frange nuvolose più avanzate raggiungeranno le regioni di ponente e soprattutto la Sardegna, dove avremo addensamenti più compatti e qualche possibile goccia di pioggia entro sera.

RITORNO DEL CALDO QUASI ESTIVO

Dopo la temporanea flessione termica, un successivo riscaldamento che prenderà corpo nella seconda parte della settimana, complice l'anticiclone subtropicale che porterà una vampata di caldo dal Nord Africa. Le temperature raggiungeranno valori di nuovo superiori ai 25 gradi, ma sulle Isole Maggiori si porterebbero raggiungere picchi non distanti dai 30 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend l'approssimarsi della depressione iberica potrebbe determinare un peggioramento sulle regioni occidentali, di entità ancora tutta da valutare. Tra l'altro la circolazione depressionaria verrà poi rinvigorita da ulteriori apporti perturbati dall'Atlantico che potrebbero comportare maggiore maltempo per l'inizio della prossima settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

