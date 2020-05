Meteo Italia: torna forte l'anticiclone. CALDO fino al weekend, poi cambia

METEO SINO AL 12 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Un rapido fronte freddo, non particolarmente attivo, sta transitando sull'Italia ed è collegato ad un vortice ciclonico sui Balcani, alimentato da correnti più fresche dai quadranti settentrionali. L'anticiclone è così costretto temporaneamente ad indietreggiare, almeno temporaneamente, con le temperature pertanto in calo soprattutto sui versanti adriatici.

Dopo questa rapida incursione instabile, già da giovedì l'alta pressione tornerà ad espandersi dall'Europa sud-occidentale verso il Mediterraneo Centrale, inglobando così anche l'Italia dove la stabilità riprenderà ad affermarsi con temperature in progressivo rialzo. Si faranno di nuovo sentire flussi africani, anche se non con il caldo così intenso come quello avuto sulla Penisola Iberica.

Meteo promette scintille, Italia CONTESA tra CALDO d'Africa e FREDDO artico

Avremo così una nuova fase calda destinata a raggiungere l'apice soprattutto nel weekend, quando una ventata di correnti africane colpirà soprattutto il Centro-Sud, portando un assaggio di clima estivo. Già nel corso del fine settimana un'area ciclonica si andrà a scavare sull'Iberia, iniziando ad erodere da ovest l'anticiclone africano.

Verso meteo WEEKEND dal CALDO, allo SCONQUASSO con Temporali

GUASTO METEO AD INIZIO SETTIMANA, TEMPORALI ANCHE FORTI

Lo scenario anticiclonico sembra in grado di perdurare fino al weekend, ma con tendenza a peggioramento in quanto da ovest andrà a farsi strada un perturbazione che determinerà un deterioramento delle condizioni meteo soprattutto al Nord, già nel corso della giornata di domenica. Aria più in discesa dal Nord Europa si addosserà alle Alpi, complicando l'intero quadro meteo.

Si genereranno infatti violentissimi contrasti, con la depressione che determinerà il graduale cedimento dell'anticiclone africano entro domenica su parte dell'Italia. La perturbazione raggiungerà l'Italia, a partire dal Nord-Ovest, con il guasto meteo che entrerà nel vivo ad inizio settimana. Ci sarà una situazione ad elevato rischio di forti temporali al Settentrione nei primi giorni di settimana.

Inevitabilmente, ci sarà un calo termico sulle zone coinvolto dal maltempo. Le regioni centrali tenderanno ad essere parzialmente coinvolte dal peggioramento, mentre il Sud resterà sotto tiro del caldo africano. Tutti questi contrasti termici così esplosivi saranno favorevoli all'innesco di fenomeni meteo violenti al Centro-Nord.

METEO GIOVEDI' 7 MAGGIO, MIGLIORA CON RINFORZO DELL'ANTICICLONE

Passata la perturbazione, il bel tempo tornerà a prevalente ovunque per il rinforzo dell'anticiclone e l'attenuazione del flusso più fresco e umido dai quadranti orientali. Inizialmente, qualche annuvolamento locale si avrà al Nord, specie su Piemonte e Prealpi, ma senza fenomeni associati. Residui addensamenti interesseranno anche la Sicilia ionica e la bassa Calabria.

PRIMI DISTURBI, MA ANCORA BEL TEMPO PREVALENTE

Nel corso di venerdì si affacceranno velature e stratificazioni da ovest, che offuscheranno un po' il cielo in modo comunque limitato. Addensamenti più consistenti si potranno avere sulle Alpi, ma senza alcun fenomeno degno di nota. L'anticiclone africano manterrà il dominio anche nel weekend, che però non trascorrerà con tempo ovunque soleggiato.

Fin da sabato avremo nubi che andranno a svilupparsi sulle Alpi nel pomeriggio-sera, con anche qualche acquazzone. La giornata di domenica partirà con tempo stabile, ma con tendenza a peggioramento entro sera per l'approssimarsi di una perturbazione da ovest, legata ad un vortice in avanzamento dalla Penisola Iberica.

NUOVO AUMENTO DEL CALDO SUL FINIRE DELLA SETTIMANA

Dopo la lieve flessione termica registrata a metà settimana, tornerà protagonista ancora il caldo soprattutto nel weekend. L'influenza dell'anticiclone africano andrà infatti a crescere, in modo da garantire un fine settimana dal sapore estivo soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, con possibili punte superiori ai 30 gradi in Sardegna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come anticipato, per i primi giorni della prossima settimana si potrebbe avere maltempo al Centro-Nord, con notevole calo delle temperature. A seguire la perturbazione sfilerà verso est, con l'anticiclone africano che potrebbe tornare a spingere sull'Italia, convogliando aria ancora più rovente di matrice sahariana, complice una nuova depressione posizionata sull'Iberia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

