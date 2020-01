Meteo Italia: ANTICICLONE ANOMALO perderà colpi, insidie nel weekend

METEO SINO AL 14 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone domina la scena su un'ampia parte dell'Europa Centro-Meridionale, inglobando pienamente anche l'Italia. Resta il disturbo legato al transito di un piccolo vortice ciclonico d'aria fredda in quota, che tende a portarsi sul Nord Africa influenzando appena il meteo sulle due Isole Maggiori con qualche piovasco o rovescio.

Le temperature sono risalite su valori superiori alla norma, anche se non dappertutto, ma soprattutto sono protagoniste le nebbie in Val Padana, con smog alle stelle. La nebbia risulta estesa e fitta, con forti limitazioni alla visibilità. Il clima, causa nebbia, si mantiene freddo in pianura, mentre in montagna sulle Alpi le temperature sono molto più miti, con aria tersa e secca.

Il tempo si manterrà ancora perlopiù stabile per alcuni giorni, ma con la persistenza delle nebbie come inevitabilmente accade durante i lunghi periodi di alta pressione invernale che portano assenza di vento. Le Isole Maggiori potranno vedere ancora qualche disturbo collegato alla presenza di una circolazione ciclonica sul vicino Nord Africa.

ALTRE INSIDIE VERSO IL WEEKEND, MA NESSUN CAMBIAMENTO METEO

Il campo anticiclonico sta portando i suoi massimi tra le nazioni centrali dell'Europa ed il Nord Italia, risultando invece più debole sull'area mediterranea occidentale e meridionale. Cenni di parziale cedimento dell'alta pressione si manifesteranno da venerdì, quando si faranno strada delle insidie dal Nord Europa.

Si attende così un probabile lieve indebolimento della struttura anticiclonica sul Mediterraneo sul finire della settimana. Ci saranno infiltrazioni d'aria umida atlantica che andrebbero poi parzialmente ad alimentare la vecchia circolazione ciclonica nord-africana. Non sono però attese vere e proprie perturbazioni, ma avremo semplicemente delle nuvolaglia irregolare in transito.

Il regime di stabilità atmosferica mostrerà solo alcune crepe. I disturbi riguarderanno ancora prevalentemente il Sud e le Isole, con qualche piovasco. Continueranno a dominare le nebbie sulle pianure del Nord, a conferma di una persistente stagnazione dell'aria nei bassi strati. Le temperature dovrebbero calare su valori più consoni alla norma.

METEO GIOVEDI' 9 GENNAIO, ANCORA STABILITA' E NEBBIA

Avremo residue incertezze in Sardegna dove sarà ancora possibile qualche piovasco sui settori meridionali dell'Isola. Il bel tempo sarà prevalente sul resto d'Italia, a parte i soliti nebbioni anche fitti in Val Padana, in parziale temporaneo diradamento al pomeriggio. Primi addensamenti potrebbero presentarsi in Liguria, per infiltrazioni d'aria umida da ovest.

METEO IN PARZIALE DETERIORAMENTO TRA VENERDI' E SABATO

E' atteso l'approssimarsi di un debole ammasso nuvoloso dalla Francia che porterà per venerdì al transito di nubi tra il Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna. Qualche debole piovasco non è da escludere sul Levante Ligure, le coste toscane e la Sardegna tirrenica. Altrove dominerà il tempo stabile, con ancora foschie dense e nebbie localmente persistenti sulla Val Padana.

Temporanei isolati fenomeni si potranno avere anche sui settori alpini occidentali di confine. Nella giornata di sabato la nuvolosità slitterà più a sud, andando a fondersi con la residua debole circolazione ciclonica nord-africana. Saranno quindi le Isole Maggiori a risentire di nubi più consistenti, con qualche isolata pioggia. Addensamenti non mancheranno sui versanti adriatici.

FREDDO RELEGATO SULLE AREE NEBBIOSE, ALTROVE CLIMA MITE

Nonostante una prevalente mitezza, il clima resterà però più freddo in Val Padana, a causa delle inversioni termiche e delle nebbie. Non mancheranno peraltro gelate notturne non solo sulle pianure del Nord, ma anche su valli interne del Centro-Sud per via dei cieli sereni. In montagna si registrerà caldo anomalo per il periodo, ma nel weekend le temperature dovrebbero leggermente calare.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non s'intravedono ancora importanti scossoni, nonostante la fragilità dell'anticiclone nel weekend. Questa fase piatta deriva dal ricompattamento del Vortice Polare. Quando il Vortice Polare è forte, sul Mediterraneo sono favorite le fasi nel complesso stabili e miti, quindi con inverno latitante. Vi sono tutte le possibilità che l'anticiclone possa di nuovo rafforzarsi nella prossima settimana.

