Meteo Italia: ANTICICLONE AFRICANO fino al weekend, poi trambusto micidiale

METEO SINO AL 13 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

A seguito del transito di un veloce impulso frontale, ecco che le condizioni meteo stabili e soleggiate hanno riconquistato l'Italia con temperature destinate di nuovo a salire. L'alta pressione torna ad espandersi dalla Penisola Iberica al Mediterraneo Centrale, inglobando tutta la nostra Penisola e favorendo pertanto generale bel tempo.

Il promontorio anticiclonico verrà supportato da un nuovo flusso di correnti nord-africane, destinate ad interessare più direttamente il nostro Paese sul finire della settimana. In questo frangente, la campana anticiclonica traslerà lentamente verso est per via della graduale erosione indotta da un vortice ciclonico sull'Iberia.

Da record, FREDDO POLARE verso Europa, CALDO ATROCE sul Mediterraneo: mix esplosivo

Si faranno così sentire i flussi africani anche sull'Italia, anche se non con il caldo così intenso come quello avuto sulla Penisola Iberica. Il cambiamento che si farà strada da ovest verrà preceduto da prime infiltrazioni umide che trasporteranno nubi dapprima innocue, poi più compatte a partire dalle Alpi dove si creeranno le giuste condizioni per i primi temporali.

Dall'anticiclone africano ai temporali, verso super stravolgimento meteo

PEGGIORA AD INIZIO SETTIMANA, TEMPORALI ANCHE FORTI AL NORD

Già nel corso del fine settimana un'area ciclonica si andrà a scavare sull'Iberia, iniziando ad erodere da ovest l'anticiclone africano. Dalla sera di domenica il tempo andrà nettamente deteriorandosi sulle regioni di Nord-Ovest, per l'approssimarsi del ramo attivo di un impulso perturbato dalla Francia. Sarà questo sistema frontale a determinare uno sconquasso meteo ad inizio settimana.

La perturbazione sarà portata da un vortice di bassa pressione che avanzerà dalla Penisola Iberica verso il Nord Italia. Allo stesso tempo, masse d'aria artica si metteranno in moto verso il Centro Europa, andando ad addossarsi all'Arco Alpino. Si andrà così a creare un vero e proprio scompiglio atmosferico e a pagarne le conseguenze saranno soprattutto le regioni del Nord Italia.

I primi giorni di settimana saranno all'insegna di violenti temporali al Nord e localmente su parte del Centro Italia. Inevitabilmente, ci sarà un calo termico sulle zone coinvolto dal maltempo, ma in particolare sull'Arco Alpino che risentirà maggiormente dell'irruzione di aria artica che porterà a un colpo di coda dell'inverno sull'Europa Centro-Settentrionale.

Tutti questi contrasti termici così esplosivi saranno favorevoli all'innesco di fenomeni meteo violenti al Centro-Nord, mentre il Sud resterà sotto tiro del caldo africano. Tra l'altro, un nuovo forcing dell'anticiclone subtropicale potrebbe seguire dopo i primi giorni della settimana, con la risalita di ancora più calda nord-africana su gran parte d'Italia verso metà mese.

METEO VENERDI' 8 MAGGIO, QUALCHE STRATIFICAZIONE O VELATURA

Si affacceranno velature e stratificazioni da ovest, che offuscheranno un po' il cielo in modo comunque limitato, senza impedire il soleggiamento. Addensamenti più consistenti si potranno avere sulle Alpi tra pomeriggio e sera, soprattutto sui settori occidentali, ma senza alcun fenomeno di rilievo da evidenziare.

METEO WEEKEND, ARRIVANO PRIMI TEMPORALI

L'anticiclone africano manterrà il dominio anche nel weekend, che però non trascorrerà con tempo ovunque soleggiato. Fin da sabato avremo nubi che andranno a svilupparsi sulle Alpi nel pomeriggio-sera, con anche qualche acquazzone. Sul resto d'Italia schiarite si alterneranno a banchi di nubi medio-alte, in aumento serale ad ovest.

La giornata di domenica partirà con tempo ancora relativamente stabile, ma con tendenza a peggioramento entro sera per l'approssimarsi di una perturbazione da ovest, legata ad un vortice in avanzamento dalla Penisola Iberica. Precipitazioni temporalesche si avranno sulle Alpi Occidentali entro sera. Nubi e qualche piovasco raggiungeranno anche Sardegna e parte del Centro Italia.

CALDO SUL FINIRE DELLA SETTIMANA, POI CROLLO TERMICO

Tornerà protagonista ancora il caldo soprattutto nel weekend. L'influenza dell'anticiclone africano andrà infatti a crescere, in modo da garantire un fine settimana dal sapore estivo soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, con possibili punte superiori ai 30 gradi in Sardegna. Ad inizio settimana le temperature caleranno vertiginosamente soprattutto al Nord Italia, per il maltempo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nei primi giorni della prossima settimana si potrebbe avere maltempo al Centro-Nord, con notevole calo delle temperature. A seguire la perturbazione sfilerà verso est, con l'anticiclone africano che potrebbe tornare a spingere sull'Italia, convogliando aria ancora più rovente di matrice sahariana, complice una nuova depressione posizionata sull'Iberia. Il clima si farà molto caldo al Sud ed Isole.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina