Meteo Italia sino al 30 Gennaio, possibile ondata di FREDDO dall'Artico

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 30 GENNAIO

Stiamo perseguendo una strada che i modelli matematici di previsione, per il momento, abbozzano appena. La riuscita di un'eventuale scambio meridiano, capace di scombussolare gli scenari meteo climatici dominati dal Vortice Polare, dovrà affrontare non pochi ostacoli.

Diciamo che a livello statistico l'intervallo tra una pulsazione e l'altra del Vortice Polare può innescare temporanee oscillazioni del getto d'aria d'alta quota, getto che in tal modo potrebbe ondularsi profondamente dirottando aria molto fredda - si tenga conto che la stratosfera oltre il Circolo Polare Artico è siderale - verso sud.

Giusto dirvi che tale dinamica, se confermata, potrebbe risultare temporanea perché le pulsazioni di cui sopra rischiano di farci ripiombare in uno stallo anticiclonico ancora più marcato dell'attuale. La speranza è che ciò non avvenga, altrimenti si rischia di arrivare a metà febbraio con l'Inverno ancora al palo.

IL METEO A BREVE TERMINE

La forte influenza del Vortice Polare è già iniziata, ormai siamo al top tant'è che riscontriamo una struttura ciclonica stratosferica perfettamente ellittica e centrata sul Polo Nord geografico.

Se finora abbiamo avuto un lungo dominio anticiclonico, pur senza eccessi termici come in altre zone europee, è proprio a causa della possanza di tale struttura. In questo momento stiamo però osservando un po' di dinamicità, una sorta d'intervallo che è servito a ripristinare qualche precipitazione, un po' di vento e un po' di pulizia dell'aria che respiriamo.

Il miglioramento sarà immediato, eccezion fatta per la Sardegna laddove si percepirà l'influenza dell'enorme goccia fredda iberico-marocchina. Nel frattempo l'Alta Pressione sarà collocata sull'Europa centrale, laddove potrebbe raggiungere valori di pressione a dir poco spaventosi (si prospettano punte di 1050 hPa).

I GIORNI DELLA MERLA, MITI O FREDDI?

Lo ripetiamo, crearsi falsi illusioni solo perché la tradizione popolare annovera i giorni di fine gennaio tra i più freddi dell'anno è volersi far male.

E' capitato, questo è vero, ma andando a spulciare le statistiche meteorologiche ci si rende conto che è più facile il contrario, ovvero che i giorni della "merla" non siano per niente freddi. Ciò detto, quest'anno siamo letteralmente divisi: alcune proiezioni, basate sui movimenti delle strutture bariche continentali, ci farebbero pensare a una possibili irruzione artica, altre invece lascerebbero presagire un ritorno in grande stile dell'Alta Pressione.

Difficile, in questo momento, propendere per l'una o l'altra soluzione. Occorrerà avere pazienza e provare a puntare tutto quel che resta sulla discreta reattività troposferica.

RISCHIO ALTA PRESSIONE

C'è, oggi più che mai. Inutile nascondersi dietro a un dito, il Vortice Polare ha tutta l'intenzione di voler condizionare pesantemente anche la seconda metà di stagione.

Ci resta una sola speranza, ovvero un moderato grado di ellitticità del Vortice Polare che potrebbe perlomeno spostarsi dalla propria sede facilitando una temporanea presa anticiclonica in Atlantico. Ed ecco che a quel punto l'irruzione artica, violenta, potrebbe realmente ricordarci che l'Inverno fa sul serio.

IN CONCLUSIONE

Oggi siamo meno ottimisti di qualche giorno fa, purtroppo i segnali che giungono dalle dinamiche atmosferiche - poi ripresi dai modelli deterministici - non ci lasciano per niente sereni. L'Inverno potrebbe realmente fare cilecca.

