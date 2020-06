Meteo Italia al 27 giugno, Alta africana o delle Azzorre? Ecco l'ESTATE

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 27 GIUGNO

Ormai ci siamo: l'Estate sta per arrivare. L'ultima settimana di giugno dovrebbe proporci un netto miglioramento delle condizioni meteo e un generale rialzo delle temperature.

Sulle nostre regioni dovrebbe subentrare un campo di Alta Pressione tipicamente estivo, capace di tenere a bada le perturbazioni atlantiche. Ad onor del vero dobbiamo dirvi che se la struttura anticiclonica avrà modo di consolidarsi sul Mediterraneo dovremo ringraziare proprio l'Oceano Atlantico, che dopo aver corso a perdifiato sino ad oggi pare abbia tutta l'intenzione di tirare un po' il fiato.

L'incubo meteo di GIUGNO, è peggio di luglio e agosto

La domanda che ci si pone, arrivati a questo punto, è la seguente: arriverà l'Anticiclone Africano o verrà l'Anticiclone delle Azzorre. Per rispondervi non possiamo far altro che affidarci alle proiezioni modellistiche e un po' tutti i modelli, ad oggi, sembrano procedere verso la stessa direzione. Quale? Scopriamolo insieme.

Forse ci siamo: arrembaggio ESTATE

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima di addentrarci nella descrizione di quel che potrebbe accadere a fine mese, concentriamoci sulla settimana in corso perché ci aspettiamo nuove recrudescenze instabili.

Meteo Italia sino al 26 giugno, finalmente l'ESTATE! Quella vera...

Aria fresca, associata alla costante presenza depressionaria sull'Europa occidentale, affluirà verso le nostre regioni centro settentrionali determinando sussulti temporaleschi pomeridiani consistenti. Per capirci, i temporali continueranno a manifestarsi e localmente potrebbero risultare di forte intensità. Attenzione a grandinate e colpi di vento.

Procedendo verso la seconda parte della settimana dovremo attenzionare un vortice ciclonico secondario, che sembra destinato a spostarsi verso i Balcani e da lì scivolare in direzione del Sud Italia. E' chiaro che un tipo di evoluzione di questo genere potrebbe determinare un più corposo peggioramento ma stavolta nelle regioni adriatiche e del Sud Italia.

CALDO, CANICOLA, AFA, l'Estate rovente. Arriverà, le prime date

POI STABILITA'

Proiettandoci oltre, dalla prossima settimana verso la conclusione del mese di giugno, come detto in apertura un po' tutti i centri di calcolo internazionali lasciano intravedere un consolidamento dell'Alta Pressione.

A questo punto è d'obbligo rispondere al quesito d'apertura, ovvero cosa dobbiamo aspettarci? L'Alta africana o l'Alta delle Azzorre? Le proiezioni indicano il consolidamento di una struttura ibrida, ovvero in parte oceanica in parte mediterranea.

Dovrebbe far caldo, questo sì, ma non dovrebbero esserci - almeno inizialmente - particolari eccessi termici. Abbiamo dato un'occhiata alle proiezioni delle temperature e se prendiamo come riferimento i 1500 metri di quota non si dovrebbe andare oltre 15-16°C (che visto il periodo sono da considerarsi valori comunque normali).

Piuttosto, volendo dar credito a quei modelli capaci di spingersi più in là nel tempo - verso i primi di luglio - ecco che una prima fiammata africana sembra profilarsi all'orizzonte. Fiammata che inizierebbe a prender piede in Sardegna, poi in Sicilia e al Sud. Da valutare l'eventuale estensione in direzione del Centro Nord, ma ovviamente nel momento in cui tale ipotesi dovesse trovare riscontro nella realtà del fatti. Per il momento resta un'ipotesi, peraltro a distanza temporale siderale.

IN CONCLUSIONE

Comunque sia sta per arrivare l'Estate e chissà che quest'anno non decida, viste le premesse, di regalarci un po' di sana normalità stagionale. Lo sappiamo, è ancora prematuro parlarne anche perché luglio e agosto possono essere due mesi potenzialmente terribili, ma dato quel che sta accadendo in questo mese di giugno chissà che non sia un segnale inequivocabile di un trimestre finalmente accettabile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

