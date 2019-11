Meteo Italia: acuto Maltempo nel WEEKEND. Rischio Forti piogge e nubifragi

Evoluzione meteo: un profondo e minaccioso vortice ciclonico sul Regno Unito condizionerà pesantemente il meteo di questo weekend portando tante piogge, temporali e locali nubifragi.

Già in queste ore si avvertono i primi segnali di un nuovo peggioramento a partire dalle regioni del Nordovest, dove nel corso della mattinata arriveranno piogge sparse ma che si andranno a concentrare soprattutto sui rilievi alpini e sulla Liguria dove sono attesi anche alcuni temporali.

Col passare delle ore, altre piogge viaggeranno verso levante andando ad interessare in parte anche il Nordest ma insistendo ancora una volta sulla Liguria centrale e di levante.

Nel pomeriggio il grosso del maltempo colpirà anche tutta l'area tirrenica e la Sardegna mantenendosi ancora molto attivo sul levante ligure. Verso sera forti piogge sono attese anche sul basso Friuli, sul Veneto e in Emilia Romagna. Allo stesso tempo il quadro meteorologico migliorerà leggermente al Nordovest dove il rischio di pioggia si manterrà decisamente più basso.

Al Sud Italia e sulla Sicilia avremo solo una moderata variabilità con qualche pioggia in arrivo in serata sulla Campania e localmente nel sud della Puglia. Temperature in lieve aumento al Sud.

Rinforzeranno i venti da Libeccio sul Tirreno e da Scirocco sul lato Adriatico. Moto ondoso in deciso aumento specie sui mari intorno alla Sardegna dove saranno possibili mareggiate.

Da segnalare, durante la notte e fino alle primissime ore del mattino di Domenica, quando forti piogge e locali nubifragi potranno colpire gran parte del Lazio e della Campania.

Domenica mattina la situazione meteorologica generale sarà ancora fortemente compromessa su gran parte del Paese a causa di un secondo impulso perturbato.

Coinvolto in forma maggiore rispetto al Sabato anche il Nord. Ancora forti piogge sulla Liguria specie di centro levante. Intense precipitazioni colpiranno anche gran parte del Nordest soprattutto la fascia alpina e prealpina. Maltempo anche su tutta l'area tirrenica e la Sardegna.

Lo scenario meteorologico non farà registrare cambiamenti di nota almeno fino alla tarda serata. Solo nel corso della successiva notte le forti piogge si attenueranno a partire dal Nord in estensione graduale anche al Centro.

Sarà il preludio ad un inizio di settimana, dove lunedì il brutto tempo concentrerà la sua azione residua al Sud e sull'estremo Nordest, dove il meteo potrà migliorare nel corso della giornata. Altrove spiccata variabilità ma in un contesto asciutto e parzialmente soleggiato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

