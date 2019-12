Meteo Italia: a quando una nuova fase nevosa? Le ipotesi

Purtroppo, per gli amanti del meteo invernale, non giungono buone notizie: la stagione fredda ha deciso di prendersi una lunga pausa, infatti in questa settimana vigerà un clima molto più autunnale che invernale.

Una vasta depressione mediterranea che interesserà il Mar Tirreno porterà una lunga fase di maltempo più o meno su tutto lo stivale, ma in particolare saranno interessate, ancora una volta, le regioni tirreniche, la Sardegna e il Nord-Ovest.

Abbondanti piogge sulle regioni occidentali del nostro paese.

Meteo influenzato dal susseguirsi di aree cicloniche. Temperatura in aumento

Ci aspettiamo quindi un meteo particolarmente piovoso, piuttosto ventoso e soprattutto molto mite: la neve, infatti, cadrà solo a quote veramente molto alte, addirittura sui 1800 metri o anche 2000, cioè stiamo parlando di quote tipiche di fine ottobre o metà novembre.

Pertanto, tutte le nevicate cadute in questa prima metà di dicembre piuttosto fredda invernale verranno letteralmente fuse dalla seconda parte del mese che si prospetta decisamente molto mite.

Mappa prevista per metà settimana in Europa.

Mappa prevista per il prossimo fine settimana in Europa.

Le carte mostrate non lasciano spazio a dubbi: l'inverno latiterà per parecchio tempo, non solo in Italia, ma in quasi tutta Europa.

Quindi, almeno nel limite della predicibilità atmosferica, possiamo annunciare con ragionevole sicurezza che non vi sarà alcuna possibilità di neve al piano almeno per i prossimi 7 giorni.

