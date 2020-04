Meteo Italia a 15 giorni, verso Maggio e verso il CALDO. Ecco quando

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 30 APRILE.

Si procede spediti in direzione maggio e la bella stagione non è più così distante. Ma ricordandoci quanto accaduto nei mesi di maggio degli ultimi anni, forse forse per il caldo si dovrà pazientare un bel po'.

Che poi, detto tra noi, in questi ultimi giorni abbiamo registrato temperature tutt'altro che primaverili. O meglio, abbiamo registrato temperature tardo primaverili o comunque nettamente superiori alle medie stagionali. Ciò detto, nei prossimi 10 giorni un po' tutti i modelli matematici di previsione ci suggeriscono scenari tutt'altro che stabili.

METEO. Dal caldo al freddo, ci risiamo con gli sbalzi estremi d'aprile

La presenza di masse d'aria fredda sull'Europa orientale non depone certo a favore della stabilità, così come non depongo a favore del bel tempo le costanti azioni depressionarie sull'Europa occidentale. Ma soprattutto si dovrà prestare attenzione alla presenza, pressoché costante, di strutture anticicloniche sul nord Atlantico perché questo è un elemento che potrebbe letteralmente scombinare le carte in tavola. In che modo? Seguiteci e ve lo diremo.

Aprile più PAZZO di marzo, CALDO fuori dagli schemi. Non durerà

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore stiamo già registrando un cambiamento del tempo. Cambiamento proveniente da ovest ed innescato da una struttura depressionaria secondaria afro-mediterranea. Una vera e propria goccia fredda scaturita da un affondo ciclonico nord atlantico e che trovando il supporto energetico del Mediterraneo si è ulteriormente approfondita puntando le nostre regioni centro meridionali.

Meteo Italia sino al 28 aprile: PERTURBATO e spesso FREDDO

Esatto, saranno queste, comprese le due isole maggiori, che tra oggi e martedì dovranno sopportare il maltempo. Si prospettano piogge localmente violente, a carattere di rovescio o temporale. Localmente potrebbero abbattersi veri e propri nubifragi temporaleschi, accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Per quanto riguarda il Nord Italia, i fenomeni dovrebbero limitarsi alla Liguria e al Piemonte occidentale, principalmente nella giornata di lunedì. Chiudiamo questa breve panoramica sul breve termine parlando di temperature, perché ovviamente caleranno di diversi gradi sia a causa di nubi e precipitazioni, sia a causa dell'aria fresca in quota.

TREND VERSO MAGGIO

Partiamo da un presupposto, del quale peraltro abbiamo già parlato nell'articolo di sabato. L'indice NAO, che come ben sappiamo è un pattern descrittivo dello stato di salute del Vortice Polare, dopo un intero inverno su valori estremamente positivi (a tratti persino da record) sta cambiando segno: sta diventando negativo. A quanto pare dovrebbe rimanere tale almeno sino alla prima settimana di maggio.

Significa che sul nord Atlantico, o comunque a latitudini settentrionali, potremmo osservare strutture anticicloniche persistenti e come ben sappiamo dei blocchi a quelle latitudini non depongono a favore del bel tempo sul resto d'Europa. Mediterraneo compreso.

Ecco perché l'Italia potrebbe ritrovarsi nel mezzo di una vera e propria guerra tra le depressioni atlantiche, in costante proiezione sull'Europa occidentale, e il freddo proveniente dal Circolo Polare Artico. Attenzione perché i contrasti termici che potrebbero scatenarsi andrebbero ad alimentare violenti temporali o comunque fasi di maltempo potenzialmente pericolose.

Abbiamo anche dato un'occhiata alle proiezioni termiche e dobbiamo dirvi che al momento non s'intravedono all'orizzonte nuove eccessi di caldo. Il ché, di questi tempi, è certamente una notizia.

IN CONCLUSIONE

Condizioni meteo che si manterranno estremamente dinamiche e che potrebbero proporci un avvio di maggio non distante da quanto avvenuto negli ultimi due anni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

