Meteo Italia a 15 giorni, fine aprile tra FREDDO, CALDO e TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 23 APRILE.

Più passano i giorni e più i modelli matematici di previsione evidenziano dinamiche meteo climatiche interessantissime. Il cosiddetto blocco a omega che si è venuto a creare, frutto di una particolare distribuzione di alte e basse pressioni sull'emisfero settentrionale, evidenzierà tentennamenti già nei prossimi giorni.

Il doppio attacco ovest-est, quindi atlantico-artico, metterà in seria discussione l'egemonia anticiclonica. In effetti tale egemonia dovrebbe cedere sul comparto occidentale europeo, aprendo una crisi ciclonica importante e persistente sulla Penisola Iberica. Allo stesso tempo, in virtù di un imminente smantellamento definitivo del Vortice Polare, l'Europa orientale continuerà a ricevere irruzioni fredde di una certa rilevanza.

CALDO ESAGERATO, quasi estate. Ma da Pasquetta si cambia, attenzione!

L'Italia si troverà nel mezzo di un'aspra battaglia e potrebbe ricevere sia gli effetti delle depressioni atlantiche sia le conseguenze delle irruzioni artiche. Tuttavia, giusto sottolinearlo, in un primo momento si troverà nel mezzo di una nuova rimonta anticiclonica africana.

Italia al 23 aprile, contesa tra caldo, freddo a est e cicloni da ovest.

FREDDO e NEVE per Pasqua? Guardate cosa accadde nel 2001

IL METEO A BREVE TERMINE

Ormai siamo a Pasqua, una Pasqua che stiamo trascorrendo in casa e che dal punto di visto meteorologico sta proponendo qualche cenno di cambiamento. Un cambiamento proveniente da ovest, in forma di nubi via via più consistenti a partire dalle regioni occidentali. Un cambiamento che, guarda caso, si realizzerà nelle prossime 24 ore e quindi nel corso della giornata di Pasquetta.

Meteo Italia al 21 aprile, cambia tutto: FREDDO in agguato, ma anche CALDO

Notizia che potrebbe farci felici, perché vista la quarantena stare in casa in una giornata notoriamente utilizzata per le gite fuori porta è più sopportabile se il tempo è brutto. Il peggioramento arriverà da ovest, causa depressione iberica in parziale estensione verso levante, con dei temporali a partire dalla Sardegna e in propagazione alle regioni centro settentrionali (soprattutto sul Tirreno).

Poi occhio a martedì, perché l'interazione dell'aria umida oceanica con quella ben più fredda in scivolamento sui Balcani innescherà una crisi temporalesca ben più importante destinata a colpire maggiormente il Centro Sud. La variabilità si manterrà in auge mercoledì, dopodiché dovrebbe ripresentarsi l'Anticiclone africano.

TREND FINE MESE

Da qualche giorno stiamo parlando di una doppia ipotesi: freddo da est, perturbazioni da ovest. A tal proposito dobbiamo dirvi che i principali modelli matematici di previsione continuano a procedere a passi spediti verso quelle soluzioni che abbiamo descritto nei precedenti articoli.

L'americano GFS punta deciso sull'isolamento di un corridoio anticiclonico sul nord Europa e vedrebbe il Mediterraneo preda di correnti di diversa estrazione: quelle oceaniche, provenienti da ovest, e quelle artiche, provenienti da est. Una miscela evidentemente esplosiva, che potrebbe dar luogo realmente a peggioramenti rilevanti. Soprattutto a temporali di una certa violenza.

Per quanto riguarda l'europeo ECMWF, detto che arriva sino alle 240 ore, sembrerebbe più propenso alle incursioni fredde da est il ché con un Vortice Polare in procinto di abbandonare definitivamente la scena emisferica potrebbe anche starci. Occhio quindi, perché l'ultima decade di aprile potrebbe riservarci non poche sorprese.

IN CONCLUSIONE

Dinamicità, questa la parole d'ordine del trend meteo climatico ipotizzato oggi. Dinamicità che potrebbe continuare a portarci periodi anticiclonici - con caldo - alternati a repentini peggioramenti sia atlantici che artici (con conseguenze più o meno eclatanti per via dei contrasti termici sempre più violenti).

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

