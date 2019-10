Il Meteo Italia 7 giorni: CALDO nel weekend. Tornano le PIOGGE ad inizio settimana

METEO SINO AL 17 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Spadroneggia l'anticiclone sul Mediterraneo, con meteo nuovamente stabile su tutta Italia, essendosi ormai esaurita l'influenza del vortice che ha stazionato per giorni sulle coste libiche. Il dominio anticiclonico si va attualmente irrobustendo e pertanto avremo bel tempo e tepore con la colonnina di mercurio in lieve aumento su valori ben superiori alla norma.

Questo radicamento dell'alta pressione sul Mediterraneo deriva dal ricompattamento del Vortice Polare e dall'intensificazione della Depressione d'Islanda. Le perturbazioni oceaniche riprenderanno a scorrere alle medie alte-latitudini da occidente verso oriente. Il weekend avrà caratteristiche di stabilità e vedrà il mantenimento dell'anticiclone.

Non ci sarà probabilmente una lunga durata incontrastata di questo meteo stabile sull'Italia, in quanto lo stesso anticiclone, alimentato da flussi subtropicali, sposterà presto il proprio baricentro verso i Balcani e il Mediterraneo Centro-Orientale, a seguito di un affondo della circolazione perturbata verso la Penisola Iberica.

METEO PEGGIORA, ANTICICLONE IN DECLINO

Dopo il weekend in compagnia dell'alta pressione, già verso la fine di domenica osserveremo i primi disturbi sulle nostre regioni più occidentali, a causa dell'avvicinamento delle prime infiltrazioni più umide occidentali che cercheranno di farsi spazio lungo il perimetro occidentale della struttura anticiclonica.

Tale situazione si tradurrà in nuvolosità via via più consistente sul Nord-Ovest, aree prealpine, regioni tirreniche e Sardegna. Un ulteriore cambiamento si avvertirà dall'inizio della nuova settimana, quando l'alta pressione perderà ulteriore smalto con infiltrazioni umide da ovest sempre più pressanti.

Entro martedì irromperà una perturbazione oceanica, che dovrebbe colpire soprattutto il Centro-Nord, con precipitazioni più probabili lungo le aree prealpine e tirreniche. Fenomeni localmente intensi riguarderanno la Liguria e l'Alto Piemonte. Sarà solo un piccolo cenno d'autunno, in attesa di guasti meteo più organizzati. Ci sarà infatti, da metà settimana, una nuova parentesi anticiclonica.

METEO SABATO 12 OTTOBRE, BEL TEMPO INCONTRASTATO

L'anticiclone si manterrà ancora ben saldo, garante di stabilità diffusa. Ci sarà una maggiore presenza di foschie e locali banchi di nebbia in Val Padana, valli interne del Centro Italia e litorali dell'Adriatico. Innocue velature alti e sottili potranno transitare, nel corso della giornata, al Centro-Nord.

Qualche sporadico annuvolamento insisterà sulle zone ioniche, con possibili piovaschi sulla Sicilia Orientale nella prima parte del giorno. Sul resto d'Italia prevarrà il tempo decisamente soleggiato e con temperature in rialzo sulle due Isole Maggiori e localmente sui settori tirrenici. Dalla sera aumenteranno le nubi al Nord-Ovest, specie in Liguria.

PRIME INSIDIE DA DOMENICA, POI METEO IN PEGGIORAMENTO

L'evoluzione meteo per domenica proporrà qualche piccole novità, legata all'aumento di infiltrazioni d'aria umida da ovest, con nubi irregolari in accentuazione su Nord-Ovest, Prealpi, regioni tirreniche e Sardegna. Non si escludono pioviggini sull'est Sardegna, sulla Liguria centrale e tra Toscana ed Alto Lazio. Per il resto avremo bel tempo, a parte velature e foschie.

Lunedì osserveremo un graduale ulteriore peggioramento, specie nella seconda parte del giorno, per le propaggini più avanzate di una perturbazione atlantica. Giungeranno quindi delle piogge, ancora deboli, tra estremo Nord-Ovest ed alto versante tirrenico. Sarà questo il preludio ad un generale peggioramento che, nella giornata successiva, coinvolgerà gran parte del Centro-Nord dell'Italia.

TEPORE IN ACCENTUAZIONE, ARRIVANO VENTI SCIROCCALI

Nel fine settimana assisteremo anche ad una ulteriore risalita delle temperature, che toccheranno picchi anomali persino fino a 28-30 gradi in alcune aree interne delle due Isole Maggiori, ad ulteriore rafforzamento di questa ottobrata. Per domenica si potranno tuttavia registrare le prime lievi diminuzioni al Nord e sull'Alto Tirreno, per nubi in aumento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il transito perturbato d'inizio settimana sarà piuttosto rapido, tanto che già mercoledì torneranno a prevalere ampie schiarite con la perturbazione che insisterà ancora al Sud. Seguirà una nuova rimonta dell'anticiclone, probabilmente non in grado di durare. Per le grandi piogge ci sarà ancora da attendere, ma forse non troppo a lungo.

Pubblicato da Mauro Meloni

